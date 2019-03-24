長期宣導素食被抓包偷吃魚　YouTuber自爆隱疾：月經停了2年

▲艾爾斯以前給粉絲的形象相當正面、健康。（圖／翻攝自IG／rawvana）

國際中心／綜合報導

擁有46萬訂閱數的YouTuber艾爾斯（Yovana Mendoza Ayres）過去經常宣導純素飲食，在她的影片中也可看見許多素食菜單，然而，她先前被抓包吃了魚肉，此舉讓粉絲相當氣憤，她最後只好坦承自己健康出現狀況，因為營養不均衡還一度停經。

29歲艾爾斯在網路的稱號是Rawvana，她長期宣導「生機素食」，不吃攝氏47度以上烹調過的食物。不過，她先前到訪印尼峇里島旅遊時，卻被拍到吃下魚肉，還不知道即將激怒粉絲的她在IG寫道，「你們能猜到我在哪嗎？我給你們一個提示，這裡是以植物為本的天堂。」

▲在艾爾斯的相片中可以看到許多純素料理。（圖／翻攝自IG／rawvana）

不久之後，艾爾斯出現在另一名YouTuber的鏡頭中，她正享用著魚肉，粉絲立刻抨擊她言行不一。為了安撫大家的情緒，她特地發布影片致歉，自己的健康出了問題，使得她必須改變飲食習慣，攝取更多蛋白質，「我知道你們很多人信任我，你們傾聽我，可能覺得自己被欺騙了，你們完全有權利可以這樣認為。」

現居美國加州聖地牙哥的艾爾斯強調，曾有段時間她幾乎只喝水，最後導致2年停經，她出現更年期的症狀並接近貧血。此外，她還持續患有消化道的問題，被診斷出小腸細菌過度生長（SIBO），醫師建議要攝取雞蛋與魚類來改善。

▲親吻著酪梨。（圖／翻攝自IG／rawvana）

艾爾斯最後不再堅持吃生食，消化問題終於得到緩解，「這是我的個人經驗，我的身體，我學到的東西是每個人都不同。」她仍然支持純素飲食，永遠都會與素食主義者站在一起。

儘管艾爾斯迅速回應爭議，但她過往不斷強調素食可以治百病，包括能解決酗酒問題以及改善睡眠品質等，還透過網站販賣素食相關產品，如今讓粉絲難以輕易買單。

▲艾爾斯拿著果昔。（圖／翻攝自IG／rawvana）



有網友氣憤留言，他們生氣的主因是艾爾斯選擇隱瞞，「假冒的素食者想從這個群體拿錢」、「從素食主義者手中賺錢，拿錢去買動物產品，令人感到噁心」。