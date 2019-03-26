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大學個人申請明公布結果　清大、陽明等20校增面試時段應戰

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106學測。考生,家長,陪考,師大附中,學測,升學壓力（圖／記者李毓康攝）

▲對於個人申請第二階段面試，招聯會指各大學已做好準備。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學學測個人申請第一階段篩選結果明（27日）公布，而今年是甄選入學採計學測科目首次調降為「5選4」。大學招生委員會聯合會今（26日）表示，若通過篩選人數超過預期，學校將透過增加面試時段場次、審查委員、工作人員、調整分組面試考生人數等方式因應。

招聯會指出，為回應高中端為了銜接新課綱而強烈反映，希望打破過去5科必考、分分等值、學生無法適性學習的困境，今年起大學甄選入學採計學測科目調降為5選4，而該制度也可以幫助過去可能某一科成績較弱、沒有機會被看到的學生，今年開始較有機會被看到。

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▲▼ 熱門校系因應措施 。（圖／招聯會提供）

▲各校系甄試因應措施。（圖／招聯會提供）

招聯會表示，教育部與招聯會將協助大學預先有更充分準備，已於考生完成第一階段報名後立即與各校院溝通，就4月10 日至28日舉行的第二階段甄試，目前尚有 2 至 3 週準備時間，若有系組增額可以規劃有關場地、甄選作業人員以及流程管理，做適當調整，同時，教育部也承諾各大學如因人數大幅增加致甄試經費發生困難，教育部將給予補助。

招聯會指出，目前也已逐一聯繫各校承辦單位，了解有無需要提供協助，共有68所大學回覆，48校表示原本規劃就足以因應，20校表示將透過增加面試時段場次、審查委員、工作人員、調整分組面試考生人數等方式因應。

▲▼ 熱門校系因應措施 。（圖／招聯會提供）

▲熱門校系因應措施 。（圖／招聯會提供）

招聯會進一步調查熱門的校系，例如清大電機表示，地點考慮在大場館舉辦、原本上下午各1場，調整為上下午全部4場，流程、動線也做細部調整，陽明醫學系則表示，往年面試規劃一天，今年規劃兩天，各組的人數由8人增加到9人，並且將面試與小組討論調整為滾動式即可因應。

106學測。考生,家長,陪考,師大附中,學測,升學壓力（圖／記者李毓康攝）

▲招聯會指出，大學甄選入學採計學測科目調降為5選4，希望可以幫助過去可能某一科成績較弱、沒有機會被看到的學生，今年有機會被看到。（圖／記者李毓康攝）

招聯會再次指出，學測甄選「5選4」的制度設計，是讓大學與高中生之間，有更多「看見」與「被看見」的機會，加入非傳統紙筆考試方向選才，希望幫助學生能更適性的選擇未來的方向。
 

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關鍵字：大學,個人申請,清大,陽明,面試

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