蔡英文、賴清德命運綁一起！蔡其昌：2020若輸2人都會輸

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德日前宣布參加民進黨內總統初選後，黨中央便成立5人協調小組，傳出可能讓賴清德搭檔總統蔡英文參選2020。針對「蔡賴配」是否成行，立法院副院長蔡其昌26日表示，若成敗是0至10分，「他主觀期待的分數是5」，並認為蔡賴的命運是綁在一起，「若會贏，兩個都會贏，若會輸，兩個都會輸」。

▲蔡其昌受訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）



來自台中市選區的蔡其昌25日接受廣播專訪時宣布爭取連任2020立委選舉。他認為此次民進黨選情相當嚴峻，希望無論總統或立委都能夠盡早結束內戰，團結一心，儘管他先前曾表態支持蔡英文出線，但其受周玉蔻廣播專訪時重申，賴清德是他尊敬的人，「蔡總統沒有打電話來謝謝我，賴清德也沒有打來抱怨過我。」

蔡其昌被問及是否支持5人協調小組協調出「蔡賴配」，他說，「我希望可以」，若成敗是0至10分，「他主觀期待的分數是5」，現階段民調有高低，但蔡賴的命運是綁在一起，「若會贏，兩個都會贏，若會輸，兩個都會輸」。

蔡其昌指出，賴院長的兩岸政策跟蔡總統差距不遠，到底一定要出來選的原因、價值是什麼？跟蔡總統哪裡不一樣，而非得取代？這才是問題的關鍵，是協調小組應該釐清的重點，他強調，過去不接地氣的政策，通通都會指向蔡總統，導致蔡總統民調低，「但蔡賴的價值差距在哪裡？」