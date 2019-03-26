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韓國瑜深圳提「中華民國」：我是孫中山信徒！鄉民哭了…秒輸掉500份雞排

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▲4年採購10億元高雄農產品　韓國瑜總結深圳行「7大成果」！（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜強調自己是孫中山信徒。（圖／記者吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜出訪深圳，「不禮貌鄉民團」臉書粉專發祭品文賭500份雞排，指韓國瑜連「中華民國」4個字都不願講出口；沒想到韓國瑜與中國國台辦主任劉結一會晤後，還真的說出了「中華民國」，然而「不禮貌鄉民團」卻認為韓國瑜只敢講教科書上的「中華民國」，即使如此，鄉民團還是照發雞排，願賭服輸。

總統蔡英文25日在臉書上向韓國瑜喊話，希望韓國瑜能告訴對方，「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，請中國停止打壓台灣的國際參與空間。」於是臉書粉絲專頁「不禮貌鄉民團」發文下注500份雞排，指韓國瑜根本就講不出「中華民國」，還寫「國民黨連幫台灣人講話都不敢」、「就別再自稱有多愛台灣了」。

然而，韓國瑜在劉結一離開後表示：「西元1912年開始國父孫中山先生推翻滿清，創立了中華民國，就是追求民主民權民生，為了老百姓的生活，我是孫中山先生的信徒，我們致力於幫助人民改善生活，國富民強，我們這麼認真努力是希望台灣政治風氣能夠有所扭轉，政治人物不能再鬼混下去，真正要為人民服務。」

▲高雄市長韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲▼高雄市長韓國瑜25日會見國台辦主任劉結一。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲高雄市長韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜表示，所以這些抹黑、故意的抹紅，這些亂七八糟的酸言酸語，希望台灣民眾能夠睜大眼睛，高雄市團隊真的很認真在為人民拚搏，希望大家能夠理解，「明天我們到廈門會繼續為我們高雄經濟來衝刺，如果大家不能幫忙，請你心裡祝福我們；如果大家不想祝福，請你保持沈默。這是我想我們這個團隊發自內心的呼籲跟拜託，非常感謝大家。」

此話一出，許多網友紛紛表態支持：「敢喊中華民國，還蠻屌的」、「推翻滿清創立中華民國」、「人家去大陸講中華民國」、「1912創立中華民國，沒有錯，但1949中華民國滅國」、「真的很帶種，在中國土地喊中華民國 ，贏了」、「韓總太棒了，拯救中華民國的民族英雄，支持選總統」、「要是直接講中華民國主權在台灣有多好」、「中華民國就有存在過啊」、「唯一支持韓國瑜」、「我韓粉我驕傲」。

對此，「不禮貌鄉民團」表示，「蔡英文出訪帛琉美國講到中華民國，都是講現在怎麼樣，結果自稱『最愛中華民國』的國民黨韓國瑜，現在卻只敢講『1912年孫中山推翻滿清建立了中華民國』，完全不敢講現在的中華民國怎麼樣了，不好意思喔，孫中山建立中華民國，這個是中共教科書上早就已經寫下的，不需要你重覆朗讀一次，就問你國民黨，敢不敢講現在是中華民國108年？拿一百年前的建國史叫做推銷中華民國？」

即使「不禮貌鄉民團」針對韓國瑜提及的「中華民國」有所不滿，但還是重申，「韓國瑜只要敢講中華民國，我就發雞排，雖然他講的是100年前的中華民國建國史，沒有關係，我照發。詳細的發雞排日期地點，我會另外擇期公告。」

蔡英文出訪帛琉美國 講到中華民國，都是講現在怎麼樣 結果自稱『最愛中華民國』的國民黨韓國瑜，現在卻只敢講『#1912年孫中山推翻滿清建立了中華民國』，#完全不敢講現在的中華民國怎麼樣了 不好意思喔 孫中山建立中華民國 這個是中共教科書上...

Posted by 不禮貌鄉民團 on Monday, March 25, 2019
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關鍵字：韓國瑜,蔡英文,中華民國,劉結一

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