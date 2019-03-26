影／蔡英文抵達馬紹爾　下午出席太平洋婦女領袖會議發表演說

記者陶本和／馬紹爾群島報導

總統蔡英文「海洋民主之旅」26日上午完成諾魯共和國國是訪問，經過1小時40分的飛行，訪團於當地時間中午11時45分抵達馬紹爾群島，在機場除了僑胞外，也有當地民眾高唱傳統樂曲迎接。蔡英文此行重頭戲為下午的「太平洋婦女領袖聯盟會議」，屆時將發表演說。

蔡英文專機停妥於馬紹爾國際機場後，馬國外貿部次長齊曲能（Bruce Kijiner）登機迎接，而海妮總統、其夫婿也與政要在機梯前等候；雙方在簡單致意後，總統向馬國學生及僑胞致意，便搭車前往行館稍作休息。

蔡英文本次出訪馬紹爾群島的重頭戲，即將在下午出席「太平洋婦女領袖聯盟會議」，屆時將發表演說；另外，也會簽署「中華民國政府與馬紹爾群島共和國政府有關婦女創業小額貸款循環基金瞭解備忘錄」。

另外，蔡英文下午在與海妮總統雙邊會晤之後，將會與隨團記者茶敘，屆時將會總結本次出訪成果，也會針對國內政治議題做相關的回應。本次訪團在馬紹爾群島預計停留僅23小時，便將於27日上午前往美國夏威夷過境。

▼蔡英文抵達馬紹爾群島，僑胞與當地民眾熱情歡迎。（圖／記者陶本和攝）



更多蔡英文海洋民主之旅相關報導

►►ETtoday新聞雲隨行全記錄