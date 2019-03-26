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評／蔡英文戴韓國瑜紅帽子　猛談國際外交關心的人有多少？

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▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者陶本和、吳奕靖攝）

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者陶本和、吳奕靖攝）

記者陶本和／特稿

總統蔡英文「海洋民主之旅」眼前拚外交，身後是高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲二位「空軍戰將」，黨內又有前閣揆賴清德兵臨城下。此行總統雖然一改說教式學者用語，開始「打韓」戴他紅帽子，且用庶民語言來搶新聞版面，但在外交兩岸策略上，儘管把視野擴及國際變局，且定位了台灣在全球印太戰略上的角色，但國人又有多少人關心呢？

在韓國瑜、柯文哲搶走大半新聞版面下，蔡英文本次出訪前，殺出賴清德投入黨內初選，讓本來新聞熱度一如死水的民進黨，終於被激起一點小水花。在她出訪期間，只要韓國瑜議題，她的回應明顯都經過考量，靠著「打韓」搶得些許版面。

綜觀這幾天蔡英文的回應模式，在幕僚協助下，也已逐漸抓到如何說出口就是「新聞標題」的功力，內容不再是過去說道理的「學者式」回應，改用顯而易懂的「庶民語言」。

在策略上，韓國瑜正好登陸訪問，加上他走訪「中聯辦」，讓蔡英文趁勢而攻，替他戴上「一中政策」、「一國兩制」的賣台紅帽，同時把韓國瑜格局限縮於單線作業的兩岸；反觀蔡英文的策略，是看準當前國際在「印太戰略」上已逐漸成形，有意在該區域確立台灣角色，將視野放大至國際整體局勢。

▼總統蔡英文訪諾魯共和國。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統蔡英文訪諾魯共和國。（圖／記者陶本和攝）

首先，蔡英文在反一中策略上，25日於諾魯共和國國會演講後，國會通過友台決議案，內容明確拒絕一中政策與一國兩制框架，反對中國軍事恫嚇台灣，並承認台灣是主權獨立國家的事實；此舉有呼朋引伴，壯大聲勢抗中的味道。

此外，蔡英文在帛琉國宴與答謝宴上，駐美代表Amy J. Hyatt也願意親自出席，顯見美國從國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在第19屆在帛琉舉行的「密克羅西亞領袖峰會」上公開力挺台灣之後，態度明顯趨向重視太平洋地區的戰略地位。

為此，蔡英文訪問南太平洋，與帛琉、諾魯、馬紹爾群島都簽訂「海巡合作協定」，各1艘600萬元造價的海巡艇；此舉的意義也非單單只是送船協助友邦，背後也包括在整個南太平洋海域的巡防、救難、海上資訊交流等戰略意涵，這也是美國高度重視的「區域聯絡網」，台灣扮演起居中連線角色，她便在這個國際變局上，替台灣確立全新角色，予以抗衡過於單調的美中台三方的兩岸策略。

儘管如此，總體而言蔡英文本次出訪在回應媒體上，雖然懂得用庶民語言，加上由總統府發言人林鶴明領軍的自媒體團隊，從拍到剪，快速做出成品，在臉書、Line、推特、IG等不同平台操作；但是，「外交兩岸」的題目對普遍國人而言，還是過於艱澀，少了民粹的操弄激情，想要在社群、短線炒作的時代殺出血路，恐怕還有得琢磨了。

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關鍵字：海洋民主之旅,蔡英文,民進黨,總統,陶本和,總統府

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