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獨／蔡英文夏威夷視訊美智庫外　將出席東西中心特展、參訪國民兵群防災中心

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▲▼蔡英文與諾魯總統瓦卡（Baron Divavesi Waqa）進行雙邊會談。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文與諾魯總統瓦卡（Baron Divavesi Waqa）進行雙邊會談。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者陶本和／馬紹爾群島報導

總統蔡英文出訪南太平洋友邦「海洋民主之旅」，27日將過境美國夏威夷，此行重頭戲除了以視訊會議方式參與美國華府智庫「傳統基金會」的印太夥伴關係研討會，並發表演說外；她也將參訪陸軍國民兵群指管中心與災防中心，另外則是出席東西中心（EWC）紀念台灣關係法40週年影像特展開幕式。

蔡英文21日開啟8天7夜的「海洋民主之旅」，走訪帛琉、諾魯共和國與馬紹爾群島，而此行備受矚目的不外乎是於回程時，將會過境美國夏威夷，屆時會與什麼樣的美方官員會面，出席什麼樣的活動，都成為討論焦點。

據了解，蔡英文確定會在美東時間27日下午3時以視訊方式，參與傳統基金會舉辦「台美：印太區域恆久夥伴關係」的「特別政策對話」。該會議由傳統基金會總裁詹姆斯（Kay Coles James）主持。

蔡英文將會在發表演說之後，將會與談人包括傳統基金會創辦人佛納（Edwin Feulner）、聯邦參議院亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）、眾議員游賀（Ted Yoho）進行會談。

除此之外，為了因應台美軍事交流日益密切，層級跟規模也都有提升，我國已連續3年獲邀參與「美國國民兵年會」，與美國各州負責國民警衛部隊業務首長、具有國民兵年會會員身分的美國友邦代表，同場討論後備部隊交流及災害防救議題。

對此，蔡英文預計27日上午抵達夏威夷之後，就要前往參訪陸軍國民兵群指管中心，其中將針對災害防救的議題進行討論，並且前去參訪災防中心。

另外，蔡英文也為了響應《台灣關係法》40週年，她已規劃前往美國夏威夷東西中心（EWC），出席「紀年台灣關係法40週年影像特展開幕儀式」。

有關於美國夏威夷東西中心(East-West Center)，是由美國國會於1960年通過成立的國際認可教育和研究組織。其建立該國際組織的目的是加強美國與亞太地區國家的了解和關係，同時協助推動一個穩定、和平及繁榮的亞太社群，而美國將扮演該社群自然、有價值且具領導性質的合作夥伴，蔡英文本次的參訪，在台美關係上有相當程度的意義。

▼總統蔡英文訪諾魯共和國。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統蔡英文訪諾魯共和國。（圖／記者陶本和攝）

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