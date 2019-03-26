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台大生發起「餐廳禁播中天新聞」4000人支持　政大生跟進「搶轉台」

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▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲台大校園。（圖／記者季相儒攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學學生日前在臉書發起投票活動，以「學生會應積極要求校內各餐廳，不得以餐廳電視機播放中天新聞台」為旨，調查學生意見，目前有超過4000人投下支持票。台大學生會會長吳奕柔表示，學生會已和學生餐廳達成共識，讓學生可以自由選擇收看的頻道。

吳奕柔說明，自韓流過後，中天電視台開始播報許多驚為天人的報導，造成台大學生不滿，而校內學生餐廳又時常播放中天新聞台，新聞台選擇上不成比例，使得學生反感，因此，本月學生會跟校方協調，要求校內八間餐廳皆將電視遙控器放置於明顯處，同學得以自由轉台，同時將各餐廳遙控器放置處公告給同學周知，並在本月中旬開始實施。

吳奕柔也說，作為台大學生會長，不時被中時撰寫過於誇張且偏頗的新聞，加上近日中天、中時系列不斷稱功頌德特定的政治人物，無法看出其新聞倫理與媒體專業的情況下，「我本人確實拒看中時和中天」。

吳奕柔指出，但目前校內學餐得以自由轉台，同學事實上在各自的媒體識讀判斷下選擇適合的電視台，斷然要求台大校內禁播特定新聞台，反而可能會箝制校內的言論自由，有傷台大自詡為自由、民主的校園風氣，不如藉由同學的自由轉台、校內市場機制的自然淘汰，來讓不具備媒體倫理、大量播報假新聞的新聞台，自然而然的在台大消聲匿跡，說不定更可以突顯中天新聞台根本是台大學生不願觀看的新聞媒體，透過實質行動去達成拒看中天的目的。

請繼續往下閱讀...

▲▼台大校園、台大校門、椰林大道。（圖／記者盧映慈攝）

▲台大校園。（圖／ETtoday資料照）

根據台大學生會的公投法規，只要3％的同學連署，可達台大校內學生公投提案門檻。吳奕柔說，但事實上公投結果僅會拘束台大學生會（廣義），卻無法實質影響台大校方，使得若公投成案，實際上難以執行，而單純淪為宣示意義。但她相信「在各種假新聞和偏頗的報導轟炸下，許多同學不想看中天，我也是一樣的」。

吳奕柔指出，面對中天較為情緒式、意識型態式的進行不實或偏頗的報導，我們能做的更是去彰顯學生的媒體適讀能力，用自由轉台的方式，達到「實質拒看」的行動，讓報導假新聞的新聞台自然淘汰、離開台大，說到此，仍然必須強調，提起台大學生公投是台大校內三萬三千名同學，每一個同學的權利，任何同學想要提起公投，都是應該被尊重的，甚至佩服他願意讓校內展開如此的討論的勇氣。 

最後吳奕柔說，「情感上許多人都看不下去中天的報導，包含我」，面對播報假新聞、偏頗報導的新聞台，比起單純宣示意義的公投，實質去檢舉、拒看、轉台，我們可以貫徹的有更多可能，並一同守住台大自由、民主、多元的學術殿堂。

▲政治大學，政大，國立政治大學，貓空，木柵。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲政大學生也在臉書上呼籲學生，若不想看中天，可以主動要求轉台。（圖／ETtoday資料照）

另外，台大生發起轉台活動後，政大學生會權益部長許人友也說，在政大學生餐廳其實在去年開始，因為NBA季後賽期間，就有學生希望可以就把投影銀幕拉下來，兩台電視機加上大投影布幕，讓愛看球賽的同學在學生餐廳看個夠，因此在當時就與學生餐廳的店家們達成協議，學生可以自由轉台，但校園裡一直有一位畢業許久的學姐，常常將學生餐廳的電視機轉到中天，因次就有學生直接與該名學姐開始搶遙控器。

許人友表示，校園裡其實沒有特別抵制拒看哪一台電視，只是想要呼籲學生，在學生餐廳可以觀看自己想要看的電視台，不要浪費自己的權益。

對於學生發起的活動，中天表示「不回應此事」。
 

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關鍵字：台大生,禁播,中天,政大,轉台

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