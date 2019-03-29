「我挺蔡英文！」台大、政大11校學生串聯：小英夠格帶台灣繼續拚

▲學生串聯挺蔡英文。（圖／學生團體提供）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文28日晚間結束出訪行程返國，總統大選黨內初選對手賴清德競選行程也開跑，「蔡賴對決」戰火展開。29日一早包含政大野火陣線、東吳難容社、文大野青社以及台大、國北教大、宜大、中央、輔大、北大、北科大、亞大等11校挺英學生自發性串連，在凱達格蘭大道228和平紀念碑前召開記者會，發表共同聲明力挺小英。

學生發表共同聲明指出，「2016年蔡英文總統上任後，在國家主權、國防外交、轉型正義、同性婚姻、年金改革、能源轉型等議題，皆有顯著的進展。也許走得不快，但一直穩定向前。施政風格雖然評價不一，但她的第一任期政績已證明，她是有能力領導台灣前進的人選。尤其在以韓國瑜為首的泛藍十五縣市首長，與中關係曖昧踰矩而背棄台灣主權的現況下，蔡總統堅守主張，捍衛台灣的自尊，更顯現出在艱困的環境裡，蔡英文總統是個夠資格，夠氣度帶領台灣繼續拚的人。」

政大野火陣線發言人吳佳芊表示，蔡英文的勇敢捍衛與積極開拓，讓台灣人民能夠自信地說，台灣人不是只有依附大陸才能存活這個選項。他強調，「面對內外交夾更為嚴峻的考驗，野火公開支持蔡總統穩健、堅定而溫柔的路線，我們需要的就是如此帶領台灣走向世界的領導人。」

聲援記者會的東吳難容社指出，藍綠兩大黨多採用電話民調制度，在現今年輕人鮮少使用市內電話的背景下，產生電話民調不能反映出年輕選民意向的缺陷，「我們必須讓民進黨知道，關於初選的民調，不能只依循傳統路線，應該透過更多媒介，使更多愛護台灣的人民聲音被聽到，民主的台灣不會只有一種聲音，還有許多著急為台灣著想的人，但是相信由蔡英文出線，會讓年輕族群更有站出來的動力。」

政大學生葉育昕最後則強調，「今天我們的發言，不僅是稱讚、肯定、支持、期待蔡政府在2016年以來的作為，我們當然也有檢討、反省。但台灣已經來不及了，來不及等我們遲疑，等我們沉默。所以今天學生來自台灣各地、來自不同的學校，但我們都有一樣的訴求，一樣的希望。我們希望在一個值得期待、具未來性、具發展性的政府，可以繼續帶著我們，捍衛我們的國家，給我們一個更值得期待的未來。」