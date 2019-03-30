批中天弄臭媒體名聲　世新學生發起「我反旺中」連署

▲世新學生發起「我是新人、我反旺中」聯署。（圖／翻攝聯署網頁）

記者崔至雲／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）針對中天新聞台爭議報導祭出處分，開罰100萬元，隨後中天報導指稱，NCC委員洪貞玲質疑中天主管林于喬是世新廣電畢業「有無受過新聞專業訓練」，引發戰學校爭議。不過，有世新學生不滿，發起「我世新人，我反旺中」連署，認為「中天為何要拖人下水？為何要弄臭所有媒體工作者的名聲？」

世新學生昨（29日）晚發起「我世新人，我反旺中」連署，聲明指出，中天新聞因違反事實查證原則，遭NCC裁處，但後續又以「NCC公審媒體？世新廣電不適任新聞主管？」為標題，大幅報導NCC委員洪貞玲詢問中天新聞主管的過程。聲明表示，作為媒體公器，中天新聞台劣跡斑斑，早已成為傳播學院的負面教材。

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▲NCC針對中天新聞台爭議報導祭出處分，開罰100萬元。（圖／本報資料照）

聲明認為，中天不僅未能恪守新聞倫理，更將所有指控都當作是惡意抹黑，舉著新聞自由的大旗，將自己按在受害者的位置，卻未對荒腔走板的新聞內容做出更正，在後續的新聞中大辣辣地說自己修過媒體識讀課程，不覺得羞愧嗎？

聲明強調，媒體環境崩壞，社會大眾對媒體工作者的批評從未少過，即便如此，每年依舊有許多新生進入新聞傳播科系就讀，懷揣著「改變現今媒體生態」遠大志向的大有人在，為什麼中天新聞台要拖這些人下水？為什麼中天新聞台一定要堅持弄臭所有媒體工作者的名聲？中天怎麼好意思提媒體識讀？

▲世新學生在網路上發起「我世新人，我反旺中」連署，呼籲中天新聞不要弄臭所有媒體工作者名聲。（圖／記者黃彥傑攝）

中天因播出太多關於韓國瑜相關報導，再加上「鳳凰展翅」、「大使盯場」等2則報導違反《衛星廣播電視法》第27、43條， 27日遭NCC合計開出100萬元重罰。在決議出爐後，中天提出5點聲明回應，強調讓「台灣人民得以過更好的生活」，是中天新聞台秉持的宗旨，且自韓市長上任以來，中天皆站在「鼓勵與監督」的角度，對其施政作為進行報導，從相關收視率調查數據得知，相關議題報導實獲各年齡層民眾支持、認同；針對NCC認定報導內容違反衛廣法一事，中天新聞「對其認事用法實無法認同，對該處分，本台將即循行政救濟途徑維護合法權益！」

根據中天報導，NCC在與中天的會議上，委員洪貞玲問到中天代表林于喬「哪間學校畢業的」，林于喬回答「世新廣電系」，洪貞玲追問「你有受過新聞專業訓練嗎」。這一席話引發世新大學校長吳永乾的不滿，他在受訪時則回嗆，要洪貞玲自己檢討一下，「審視一下她懂不懂什麼叫做新聞專業？」

不過，NCC澄清，洪貞玲當時在了解主管的學歷背景後，再問「依照助理總監的新聞專業，大幅報導韓國瑜是符合專業的嗎？」絕對沒有質疑世新廣電的專業與適格性，應是中天主管過度解讀，盼外界不要把錯誤訊息當真。