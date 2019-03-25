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好想跟深圳簽單！韓國瑜賣東西Day3積極「出賣」　賴清德勸2點：只賣農產品不賣身

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記者吳奕靖、趙蔡州／深圳、台北報導

高雄市長韓國瑜22日開始6天的港澳深廈行拚經濟之旅，目前在港澳已簽下近1億美金訂單，接著24日下午也抵達深圳會見市委書記王偉中，但他在香港訪問中聯辦的行程卻引發風波，連總統蔡英文、前行政院長賴清德都出面喊話。對此，韓國瑜24日深夜也在臉書針對國內的質疑發表回應。

韓國瑜22日首先訪港，簽下了8張4年的農漁產品與加工品銷售合約，總計新台幣26.71億元，接著訪問團23日抵達澳門，他也馬不停蹄地繼續拚經濟，並在成功與澳門49個單位簽下27份訂單，包括蔬果、花卉、醫療等價值約7.3億元台幣合作訂單，總計光是港澳2日，已累積近34億元訂單。

結束了在香港、澳門的行程後，韓國瑜24日下午也抵達深圳，並且會見市委書記王偉中，會後接受媒體聯訪時，被問及到深圳期待的事是什麼？儘管24日沒有簽下任何訂單，韓國瑜仍直言說，希望農、漁民朋友把東西賣出去，再來買肥料、飼料等生產所需，經濟就會活起來，期待接下來深圳、廈門簽到更多。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

只是韓國瑜在首次訪問香港時，就前往香港中央駐港聯絡辦公室（中聯辦），並且中聯辦主任王志民見面餐敘，引發了總統蔡英文、陸委會及國內政治人物、民眾的高度關注，連香港社會上許多的團體都表示嚴重關切，希望高雄市政府方面儘早對外公開說明會面情形。

總統蔡英文24日在帛琉隨行記者訪問時，就針對韓國瑜訪問中聯辦、會見王志民的情況表示，中聯辦是中國在香港實施「一國兩制」的重要機構，安排韓國瑜訪問中聯辦，很難排除是在製造一國兩制的氛圍，「但不清楚韓國瑜有沒有這樣的警覺」。

▲▼蔡英文帛琉受訪。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲蔡英文在帛琉受訪的畫面。（圖／記者蔣婕妤攝）

前行政院長賴清德24日也在臉書發文，透過自己赴中國進行城市外交的經驗提供兩點意見說，他擔任台南市長時，也曾到中國上海、香港進行城市外交，推動文化、農產、觀光產業交流，當時訪問行程全程公開，並站在國家立場發言，尤其在中國領導人習近平發表「習五點」後，公開透明尤其重要。

另外，賴清德也提到，台南市的學甲漁民和中國也有契作，但是漁民全都「只賣魚，不賣身」，沒有放棄民主，選舉時仍然依照自己的意志投票，韓國瑜此行替高雄推銷農產品，確實很辛苦，可以參考台南學甲漁民的作法，「只賣農產品，不賣身」。

對此，韓國瑜24日也在臉書用「澳門賣花郎」為題回應質疑，他開頭就說自己從「賣菜郎」變成「賣花郎」，高雄除了農水產品外，花卉也是一個非常具有競爭潛力的外銷項目，「這是我上任後第一個拿到的花卉訂單，宣示高雄現在正式進入了花卉市場！」

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲韓國瑜出席澳門高雄投資洽談會暨簽約儀式。（圖／記者蔡浩祥攝）

韓國瑜強調，高雄獲得澳門的花卉訂單，不僅代表有了新的市場與通路，更代表外界願意相信產品的質與量，肯定高雄的產品潛力無窮。接著他話鋒一轉、針對各界的質疑回應說，他每次出訪都是搶訂單、交朋友、拼經濟，「真金不怕火煉，腳正不怕鞋歪，我韓國瑜不畏流言、不懼考驗！」

他表示，高雄所有的好貨品，只要可以他都會積極地「出賣」、用力地幫高雄搶外銷訂單，「有理走遍天下，無理寸步難行，我的步伐與目標從來踏踏實實、真真切切，只要為了高雄好，不管此路多難，我都會繼續走下去！」他最後也再次強調，「身正不怕影子斜，絕不出賣高雄。」

【韓國瑜接下來的行程】：

25日搭車至深圳鹽田港、深圳平湖海吉星國際農產品物流園，屆時會有簽約儀式，下午參訪深圳大族激光科技公司、騰訊科技公司

26日上午韓國瑜將從深圳搭車到廈門，下午參訪廈門國際郵輪中心、廈門規畫展覽館，並展開農產品簽約儀式

26日韓國瑜與劉結一在廈門見面行程（行程表上未註記）

27日參訪廈門行程

28日上午搭機返台結束「拚經濟之旅」

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關鍵字：韓國瑜,澳門,中聯辦,蔡英文,賴清德,深圳

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