日本進口6噸來路不明「港產鰻苗」！　疑似從台灣非法出口

▲日本鰻魚現今屬於瀕危物種。（示意圖／記者黃士原攝）



國際中心／綜合報導

日本被指出在2018年12月到2019年1月進口了6噸「香港產日本鰻苗」，但奇怪的是，香港沒有大規模鰻苗產業，不太可能有這麼大的量能出口。有消息人士透露，這批來路不明的鰻苗很有可能是從台灣或中國非法攜帶出境。

據《共同社》報導，日本財務省的貿易統計數據顯示，2018年12月從香港進口了1.6噸鰻苗，2019年1月進口了4.4噸，這6噸鰻苗佔了全日本養殖池的8成。

▲實際上，香港並沒有大規模捕撈鰻苗的產業。（示意圖／資料照／記者蕭婉寧攝）

此外，水產廳也表示，日本養殖池在那2個月多出了6.2噸鰻苗，雖然多於2018年魚荒時期的數量，但明顯少於2017年的11.3噸。日本截至今年1月底的鰻苗總捕撈量才1噸，幾乎是創下歷史新低。

消息人士指出，自從台灣2007年禁止出口鰻苗後，從香港進口到日本的數量突然大增，所以外界懷疑可能是從台灣、中國等地非法攜帶出境，再以「香港產」的名義送到日本。

據了解，日本鰻魚屬於瀕危物種，5月下旬將登場的《華盛頓公約》締約國會議很有可能把「鰻魚交易透明化」納入議題，因此，最近國際間對於日本進口的一舉一動特別關注。