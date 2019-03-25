牛頓蘋果樹第5代　江聰淵：促成落腳宜蘭大學

▲促成牛頓蘋果樹第4代玄孫落腳台中武陵農場的前日本本莊東區扶輪社社長本內義範（上圖右2），25日拜會宜蘭市公所，宜蘭市長江聰淵（上圖右3）傳達盼能讓牛頓蘋果樹第5代落腳宜蘭大學。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2006年牛頓株蘋果樹第4代「玄孫」落腳台中武陵農場，當初促成此事的日本本莊扶輪社會長本內義範25日前往宜蘭市公所拜會，宜蘭市長江聰淵希望能同意栽植於武陵農場的牛頓蘋果樹再次分株於宜蘭大學的校區內，以利教學研究之用。本內義範允諾，將全力促成這樁美事。

宜蘭市公所表示，臺灣的牛頓蘋果樹分株是於2006年由日本本莊東區扶輪社贈予宜蘭東區扶輪社，兩社自此締結為友好社，宜蘭東區扶輪社為傳承牛頓科學的精神，並考量樹種生長環境，經與市長等人的聯絡協調，決定將此蘋果樹苗種植於武陵農場宜蘭分場苗圃，並於2018年於武陵農場舉辦「牛頓蘋果樹科學夏令營」，培育年輕學子對科學的興趣。

宜蘭市長江聰淵說，此次牛頓蘋果樹分株媒人再度拜訪宜蘭市，他希望栽植於武陵農場的牛頓蘋果樹再次分株於宜蘭大學的校區內，以利教學研究之用。

「12年前的媒人！」江聰淵開心說，當年他擔任立委陳金德辦公室主任，才有機會與牛頓蘋果樹結緣，當年擔心種植不佳，因此日方贈與第四代分株共5株，未料這5株落腳武陵農場後，都長的相當健壯。

前日本本莊東區扶輪社社長本內義範說，樂意將江聰淵的請託帶回日本共同討論。因2020年是本莊東區扶輪社授證40週年紀念慶典，除邀請市長江聰淵及東區扶輪社社長至日本進行交流外，也會全力促成此事，盡快給予一個「美好的答案」。