銀行存戶買最多的投資型保單　法國巴黎人壽居冠

▲法國巴黎人壽。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

單純以2018年投資型保單初年度保費收入來看的話，居冠為壽險龍頭的國泰人壽，而第二、三名皆為外商的安聯人壽與法國巴黎人壽。三家加起來的市場占比達53%，達2,668億6,600萬元。

資深壽險主管分析，值得一提的是，國泰人壽與德商安聯人壽是有多元銷售通路的公司，包含業務員、銀行保險、保代等通路同時銷售，而法國巴黎人壽是全部100%委託銀行保險通路銷售。若僅以銀行保險通路來看，法巴是投資型保單的第一名。

根據壽險公會資料統計整理，去年的投資型保單銷售初年度保費收入（指新投保的契約保單）總共約5,034億500萬元。其中，前五大壽險公司，依序分別為國泰、外商安聯、外商法國巴黎、南山與富邦人壽。第六名起則為台灣、外商安達、三商美邦、合作金庫、中國、保誠、第一金、新光與全球人壽。

再以市場占比來看，國泰的2018年投資型保單初年度保費收入達1,200億8,900萬元、占比為24%。其次為德商安聯人的755億1,200萬元、占比15%，第三名為法國巴黎人壽的712億6,500萬元、占比14%。

而南山人壽的占比達12%、初年度保費收入為622億5,300萬元。富邦人壽則為346億2,000萬元、占比7%。台灣人壽為313億2,800萬元、占比6%。外商安達人壽為282億1,200萬元、占比6%。三商美邦人壽為233億5,600萬元、占比5%。其他公司的投資型保單市場占比則低於5%。

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