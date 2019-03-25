　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

銀行存戶買最多的投資型保單　法國巴黎人壽居冠

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼法國巴黎人壽。（圖／記者李蕙璇攝）

▲法國巴黎人壽。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

單純以2018年投資型保單初年度保費收入來看的話，居冠為壽險龍頭的國泰人壽，而第二、三名皆為外商的安聯人壽與法國巴黎人壽。三家加起來的市場占比達53%，達2,668億6,600萬元。

資深壽險主管分析，值得一提的是，國泰人壽與德商安聯人壽是有多元銷售通路的公司，包含業務員、銀行保險、保代等通路同時銷售，而法國巴黎人壽是全部100%委託銀行保險通路銷售。若僅以銀行保險通路來看，法巴是投資型保單的第一名。

根據壽險公會資料統計整理，去年的投資型保單銷售初年度保費收入（指新投保的契約保單）總共約5,034億500萬元。其中，前五大壽險公司，依序分別為國泰、外商安聯、外商法國巴黎、南山與富邦人壽。第六名起則為台灣、外商安達、三商美邦、合作金庫、中國、保誠、第一金、新光與全球人壽。

再以市場占比來看，國泰的2018年投資型保單初年度保費收入達1,200億8,900萬元、占比為24%。其次為德商安聯人的755億1,200萬元、占比15%，第三名為法國巴黎人壽的712億6,500萬元、占比14%。

而南山人壽的占比達12%、初年度保費收入為622億5,300萬元。富邦人壽則為346億2,000萬元、占比7%。台灣人壽為313億2,800萬元、占比6%。外商安達人壽為282億1,200萬元、占比6%。三商美邦人壽為233億5,600萬元、占比5%。其他公司的投資型保單市場占比則低於5%。

延伸閱讀

►杜英宗堂弟1億買南山投資保單　救了媳婦一命

►台灣人財產保險滲透度竟低於1%　買屋擁車投資卻少風險管理

ET快訊
陳冠希機場發現被偷拍怒了！下秒走上前「拍掉手機」
KID變臉吼「你什麼意思」！趙正平《玩很大》太廢...網越看

關鍵字：銀行,存戶,投資型保單,法國巴黎,人壽,國泰,安聯

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

因為「它」全台通路大塞車　送件排隊助理核保趕工到深夜

遺產E劇場／老爹糊塗保單漏寫這個名字　1千萬得申報遺產稅

要拿到這一張保單得等等　壽險公司契約部業務員全忙翻了

杜英宗堂弟1億買南山投資保單　救了媳婦一命

失能險搶購潮發威　公勝保經統計：遠雄、元大與台灣人壽賣最狂

領200萬理賠住院險時還天天回家煮晚餐　骨折X光片拿錯邊很詭異　

強制險理賠失能殘廢常兜不攏　車禍導致左手無力竟遭拒賠

「失能險」可以理賠帕金森氏症？壽險公司：需進一步判斷

3家壽險網投市場竟可占84%　國泰富邦台灣人壽行銷不藏私全揭密

3家保單網路賣最好　富邦新安東京明台產險使出渾身解數拼戰

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　 醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

宋念宇《暗戀你》「是王嘉爾的菜」　蕭敬騰直接點名：孟楠該出場了！

熬夜23點後才睡「直毀7部位」　專家提醒：補眠再久都難彌補

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

柯基扭屁勇闖「飲料瓶迷宮陣」　無損障礙物完美通關領獎勵

上班族跑去兼差出意外傷重癱瘓　卻遭公司團體險拒賠

銀行存戶買最多的投資型保單　法國巴黎人壽居冠

年輕人擔心「沒人顧」買醫療險逾6成　卻低估意外死亡險　

一字排開都是「失能險」要保書　案件暴增5原因

30歲孤女遇到詐騙千萬遺產歸零　關鍵居然是保險金分期給付

八年級社工師從四道人生回顧　敬佩病友勇敢與照護者付出

Moleskine櫻花筆記本超美～　春粉嫩工作小物上班也療癒

晚餐才吃大披薩慶生　彰化國三生跳樓「生日變忌日」

快訊／高雄紫衣婦人跳愛河尋死　命危送醫急救中

他幸運搭「女力班機」！火辣金髮母女當正副機師...回眸笑太殺

日本進口6噸來路不明「港產鰻苗」！　疑似從台灣非法出口

王傳家「直挺」和女粉絲蓋棉被聊天　沒證明「結合」判無罪

送回乘客遺失的9600元　暖男運將婉拒萬元紅包：份內的事

上班族跑去兼差出意外傷重癱瘓　卻遭公司團體險拒賠

深夜尾隨高中妹回家　噁男「給我臉書」直接熊抱：以為雙方都有意思

看柯文哲談同婚　前柯粉「廣告小妹」：他想傳達的應該是包容

保險熱門新聞

30歲孤女遇到詐騙千萬遺產歸零..

一字排開都是失能險要保書　案件..

青人買意外死亡險　竟低於20%

得等等了　保險圈為了這一張保單..

因為「它」　送件核保大塞車

失能險搶購潮　遠雄元大台灣人壽..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

杜英宗堂弟1億買南山投資保單　..

遺產E劇場／保單漏寫名字　1千..

iPhone舊換新　五大電信手..

郵局熱賣7年的保單　增額還本　

銀行賣最好投資保單　法巴居冠

一張表懂車禍調解官要看的單據

勞工摔成植物人　意外險被打5折

更多熱門

相關新聞

因為「它」　送件核保大塞車

幾家壽險的一項新政策讓各保經保代通路業務員忙著接電話、跑單，辦公室鬧空城計，連助理都忙著文書作業超時工作，而保險公司核保部人員都不敢接電話，因為大家都在問「何時可以拿到保單」。

傳統型壽險國泰賣最好　二黑馬躋進前五大

向企業主喊話加碼員工退休金　2人壽財務課程VS團體年金險

包檔債券ETF3大戶被揪出　壽險業三緘其口沒回應

郵局拿雙冠王　傳統壽險僅次於國泰富邦

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

高雄氣爆人孔蓋炸凹停電　網嚇：該不該逃！

路路遭哥哥好友「性侵長達1年」

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！

女大生「血染床單」暖男友騙老爸　她：太Q

超商ATM領太久挨打　他1hr後暴斃

一拳超人鍛鍊法是真的！大肚男練30天成果超驚人

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」

《與惡》首集PTT刷爆！網跪：哭慘了

被公公撩到害羞！媳婦：老公還沒回來

他越南店「洗頭」　超辣老婆現身監工

小甜甜無P照曝光「真實身材」現形

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！

疑似迷電玩　國三生跳樓自殺

蔡凡熙突PO：穩定交往中！　對象「是男的」

唐綺陽／射手有危險！雙子桃花卡關

更多

最夯影音

更多

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面