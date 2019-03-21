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向企業主喊話加碼員工退休金　2人壽財務課程VS團體年金險

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▲因應長壽可能所需的退休金，可能要儘早趁年輕開始準備規劃。（圖／CFP視覺中國）

▲因應長壽可能所需的退休金，民眾多趁年輕學習規劃理財。（圖／CFP視覺中國）

記者李蕙璇／台北報導

2家人壽公司今年開始針對企業主推出相關財務課程及團體年金險，進一步透過僱主與受薪階層的上班族喊話，提早規劃未來的退休金。

保德信人壽總經理泰迪倫（Dylan Tyson）表示，他曾在美國與韓國主導許多成功退休金相關計畫。由於近來台灣多項調查發現年屆退休的民眾往往在將近退休之際才驚覺他們為退休後生活的準備不足，或是發現他們可能得受限於較拮据的生活方式。年青人則是收入與支出短絀難以儲蓄，遑論做退休規劃。

因此將保德信金融集團於2014 年在美國推出財務健全課程後，會開設一系列的講座，每年在全球投資了超過10億美元推廣，今年也正式引進到台灣，邀請企業者一起為員工提早建立健全的財務。

而代理大金空調的和泰興業近日為員工投保的團體年金險，則已經在產經界引起話題，也為其企業形象加分。

原因是和泰興業選擇南山人壽推出的團體年金保險，以其考量員工對退休規劃的迫切性，所量身規劃的一套團體年金保險方案，設計「相對提撥」的機制，由企業與員工分別提撥保險費共同投保。

並且在納保同時即將保單帳戶價值歸予員工帳戶之中，不限於專案期滿後才歸入員工帳戶。和泰興業還為讓員工更無後顧之憂，安心打拼事業，除了在公司所提撥的保費之外，也負擔員工相對自提的保費部分。

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關鍵字：企業主,加碼,員工,退休金,財務課程,團體年金險,保德信,南山,壽險,人壽,大金空調,和泰興業,提撥

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