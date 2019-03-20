郵局拿雙冠王　傳統壽險總保費收入領先合庫台銀人壽

▲中華郵政於全台約1298個據點郵局。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

官股保險公司中以中華郵政保戶最威，去年拿下傳統型壽險保費收入的雙冠王，與民間保險公司相比還僅次於國泰與富邦人壽，總保費收入達1,301億2,867萬9千元，市占率達10.57%。

依壽險公會統計22家壽險公司去年傳統型壽險保費收入部分，中華郵政的總保費收入（含初、續年度）的保費收入達1,301億2,867萬9千元，市占率達10.57%，僅次於國泰與富邦人壽。而其中的初年度保費收入達169億975萬9千元，市占率達22.23%，僅次於國泰人壽。

而官股壽險公司中，除了中華郵政簡易壽險之外，還有合作金庫、第一金、台銀人壽等。

中華郵政壽險處處長楊肅芳表示，郵政簡易壽險是在民國24年開辦以來，負起社會公益的政策任務與使命，協助政府建構設社會保險。目前可以經營的商品種類包含生存保險、死亡保險及生死合險，還可以有附約方式經營健康保險與傷害保險。

由於具有免體檢、投保手續簡便的特色，還有中華郵政的形象穩固，一直以來頗受民眾青睞，其中一張常春增額還本保險為中華郵政壽險商品中最長賣，保費收入就占其總保費收入的8成。

目前有效契約的保單件數約230萬件，平均保險約35萬元。而從有效契約件數分析客戶群，保戶男性與女性的比例約為4比6，投保年齡主要落在21~40歲。職業別以文教機構類占22.28%居冠，其次為家庭主婦等也占了20.56%，而農牧業也占了14.41%，以及製造業有11.94%，軍人則約占2.55%，一般商業為2.99%。

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