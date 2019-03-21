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遺產E劇場／老爹糊塗保單漏寫這個名字　1千萬得申報遺產稅

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▲法庭，法官，判決書，法槌，判決。（圖／視覺中國CFP）

▲許多遺產爭議案交由法院審理裁判。（圖／視覺中國CFP）

記者李蕙璇／台北報導

老爹的保單沒有寫指定受益人，結果兒子們得將這一筆身故金1千萬列入申報遺產稅項目中，沒想到國稅局還不准將老爹生前跟鄰居借款5百萬列入扣除額，要求補稅，無奈地只能求助法官。

【案例故事】

阿翔的父親1個月前過世了，因為保單沒有填選指定受益人，身故金1千萬得列入遺產。他和弟弟辦妥父親的後事，準備開始報遺產稅。

他知道父親有向隔壁林伯伯借了一筆錢，經確認後，本金利息總額為5百萬左右，遂問當初父親借這筆錢的原因是什麼，但林伯伯說他也不甚清楚。

阿翔在申報遺產稅時，將這筆借款列入扣除額，但國稅局認為這筆借款原因不明，要求阿翔必須說明債務發生原因及提出用途證明文件，但阿翔根本不知道父親為何要借這筆錢，也不知道父親把錢用到哪裡去。

由於阿翔無法提出資料，因此國稅局剔除了這筆借款債務，還要求阿翔要補稅。

阿翔不能接受，他父親生前的財務運用他無權過問，因此國稅局的要求很不合理，於是委託律師提出行政訴訟。

【法律分析】

依法律規定，繼承人自繼承開始時，原則上必須承受被繼承人財產上之一切權利、義務。但權利、義務專屬於被繼承人本身者，不在此限（民法1148條)。

法條中所稱的「權利義務」，指的是財產和債務，既然財產和債務都必須繼承，那在申報遺產稅時，債務當然可以主張從遺產總額中扣除，才符合實質課稅原則，在遺贈稅法第17第9款亦明定「被繼承人死亡前，未償之債務，具有確實之證明者」，得自遺產總額中扣除，免徵遺產稅。

但實務上，曾發生稅務機關因擔心民眾「捏造債務、取巧逃稅」，因此要求民眾若要主張債務扣除，就必須提示債務發生原因及用途之證明，否則不得扣除。

國稅局雖擔心民眾捏造債務逃稅，但子女對於父母生前財務狀況不一定清楚，因此國稅局要求子女必須對負舉證責任，增加法律所無之負擔，應於法不符。

最高行政法院 60 年判字第 76 號 判例即指出，遺贈稅法第14條第2款（現已改為第17條9款），並未附有提示債務發生原因及用途證明之條件，繼承人對於被繼承人舉債之原因及借款之用途未必明瞭，更無從提出該項原因及用途之證明，故只要繼承人能證明被繼承人死亡前有未償之債務，即應允許繼承人在遺產總額內予以扣除。

因此，只要阿翔能證明他父親死亡前有未償債務並提出證明，就可主張扣除5百萬的遺產總額，稅務機關要求阿翔須提出債務原因及用途證明等要求，並不合法。

《保險法》第112條規定

保險金額約定於被保險人死亡時給付於其所指定之受益人者，其金額不得作為被保險人之遺產。

《遺贈稅法》第17條第9款

被繼承人死亡前若有未償之債務且有確實之證明者，是可以自遺產總額中予以扣除。

【劉韋德律師小檔案】

台大法律系畢業，擁有律師執照，擅長財產繼承、遺囑撰寫教學、遺產分配、房屋買賣等案件。

《ETtoday保險雲》邀請到擅長房屋財產繼承、遺產等相關法律規定的律師劉韋德，開闢「遺產E劇場」專區，不定期和讀者分享《民法》、《保險法》等常見實務見解，透過故事舉例的方式，邀請讀者認識法律中的奧秘。

延伸閱讀

►遺產E劇場／勾選指定受益人　攸關債務拋棄繼承權的抉擇

►遺產E劇場／母親保單借款3百萬癌逝　國稅局硬要揹債子女繳稅

►遺產E劇場／父親費心機幫兒子省2千萬　以為躉繳保費可雙重避稅

►遺產E劇場／老公經商倒閉自殺　遺孀憂難領500萬保險金

►遺產E劇場／2千萬贍養費須寫入離婚協議書　才可免繳贈與稅

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關鍵字：遺產E劇場,老爹,糊塗,保單,1千萬,遺產稅,保險法,指定受益人,法定繼承人,遺贈稅法,民法,國稅局,補稅

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