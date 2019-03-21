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包檔債券ETF3大戶被揪出　壽險業喊冤：沒有這個意圖呀

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▲▼台灣人壽。（圖／台灣人壽提供）

▲台灣人壽。（圖／台灣人壽提供）

記者李蕙璇／台北報導

南山、富邦及台灣人壽被金管會主委顧立雄點名是狂買包檔債券ETF的前3大戶，目前台灣人壽回應並無集中投資之意，而是考量曝險部位與匯率走勢所做的配置。

ETtoday記者詢問南山、富邦及台灣人壽關於高額投資債券ETF的用意。據悉，台灣人壽是今年上半年才開始掛牌購買債券ETF，配置考量主要是琢磨公司外幣債券曝險部位及新台幣兌換美元波動走勢，也同步採取機動調整額度，希望能獲得適當的避險及投資收益。

▼南山人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼南山人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

立委曾銘宗質詢金管會主委顧立雄時提到，壽險業高額增加ETF投資總金額5,687億元，多為債券型基金，而且大部分是公司債有一定程度的風險，請顧說出投資業者是哪幾家，有沒有了解其是否有避險措施。

顧立雄回覆說，前3家是南山人壽、富邦人壽和台灣人壽，而且採取新台幣計價到國外投資標的，完全沒有避險，並強調金管會去年7月就發現這個狀況。

▼ 富邦人壽。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲▼ 富邦人壽。（圖／記者戴瑞瑤攝）

據了解，由於壽險公司「檢舉」投信可以在信託契約中授權基金經理人可以依照壽險公司需求，調整配息時間點跟金額等，壽險公司就能操縱損益。例如：這個月壽險公司不需要用到資金，就請投信把這個月配息留大部分在帳上，當下個月壽險公司需要錢，就請投信把上個月留的跟這個月配息都配發，讓壽險公司可以維持獲利水準。

顧立雄說已由證期局了解投信的信託契約內容等，「看看到底客製化到什麼程度！」

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