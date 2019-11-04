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一定要認識「優體保單」和「弱體保單」！健康民眾選對保障…壽險保費爽省30%

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▲運動，瑜伽，健康，健身，活動。（圖／pixabay）

▲民眾維持良好運動習慣、保持健康的體況，在投保「優體保單」時就可以享有優惠的保費。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

民眾或許曾聽過「優體保單」與「弱體保單」兩個專有名詞，不了解內容卻遠而避之，但若得知定義內容，就會發現其實跟自己的保障息息相關。錠嵂保險經紀人特別介紹這兩張保單本質，如果民眾的體況是「優良體」，說不定可以享有更低的保費。

什麼是「優體保單」？錠嵂保經表示，保險公司會依被保險人的健康狀況，分成優良體、標準體、次標準體和拒保體等4種體況。其中，「優體保單」便是保險公司針對「優良體」客戶所設計的優惠商品，目前市面上主要以「多年期壽險」為主，其內容單純，設有體檢門檻，好處是比一般「標準體」保戶享有更低的保費，約便宜10%至30%不等。

「優體保單」即是健康民眾「省保費的好選擇」。錠嵂保經表示，常逛保險網站的民眾應該都知道「壽險」的重要性。壽險象徵一份責任，對於有家庭成員要養育的民眾而言，可以在自己不幸辭世後，利用保險金來代替自己沒盡完的責任。

錠嵂保經指出，不少20幾歲到50歲左右的民眾，都會持續且長期的投保壽險，數十年下來，保費自然可觀。「優體保單」能在這方面給予優惠的費率折扣；相對地，也有一些條件必須符合，不是人人都能購買。（壽險所需金額計算方式：家庭一年生活費 x N年 (直到子女開始工作中間所需時間) + 貸款 + 其它）

▲血壓，健康，測量，體檢，檢查。（圖／pixabay）

▲市面上販售的「優體保單」都必須要體檢。（圖／pixabay）

錠嵂保經表示，目前市面上的「優體保單」都規定體檢，體檢內容包括尼古丁、血液、血糖、血壓、愛滋等測試，通過後才能投保。另外，還有多年期及保額的要求，例如10年期、500萬以上的門檻等。由於多年期壽險保單通常為主約，功能單純，可單獨購買又不太影響整套人身保險的組合，因此對於有家庭責任、又有房貸、車貸壓力的壯年族群而言非常合適。

那什麼是「弱體保單」？錠嵂保經解釋，弱體保單是保險公司針對體況不佳曾被拒保、批註除外或加費承保的保戶所設計的保單，適合出現「三高」症狀，或有部分慢性疾病及身障的人投保，體況正常以上的人則不適合購買。

「弱體保單」是體況不佳的依靠。錠嵂保經表示，「優體保單」都是壽險，保單內容也單純；但「弱體保單」多為醫療或疾病類保險，市面上的各家商品也越來越多，給付內容都不太一樣，較為複雜，民眾投保前建議依自身需求參考內容。

錠嵂保經表示，「弱體保單」雖然給了體況稍微不好或有特殊狀況的人一個投保機會，但保費也相對較貴一些。如果健康狀況極不良或疾病已明顯復發造成影響，保險公司仍會拒絕承保。目前市面上「弱體保單」常見的訴求對象有三高患者、肝病患者、輕度身心障礙人士及輕微癌症患者。

▲藥物，藥丸，生病，健康，吃藥。（圖／pixabay）

▲「弱體保單」提供給體況稍微不好的民眾投保機會。（圖／pixabay）

錠嵂保經也提醒，民眾若投保「弱體保單」仍須注意以下重點：

1、保費高，需仔細評估保障內容對照下來是否划算。

2、多數弱體保單投保前必須體檢並附上詳細病歷資料。

3、主要訴求對象雖為「次標準體」，但仍會再細分層級，並非所有次標準體保戶皆能順利被承保。

4、投保規則如為免體檢，還是要誠實告知詳細體況問題，以免日後引發理賠糾紛。

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