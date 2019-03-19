杜英宗堂弟1億買南山投資保單　救了媳婦一命

▲南山人壽慈善基金會董事長杜英宗（後排左二）與得獎社工、醫院代表合影。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

南山人壽慈善基金會董事長杜英宗今天透露，堂弟跟公司買了1億元投資型保單，是公司的VVIP客戶，享有南山贈送的MRI等健康檢查，結果其媳婦發現有2顆腫瘤而提早發現，遂跟他說「我買了保險要感謝您」，還到文華酒店宴請致意。

杜英宗今天是出席公司主辦的第2屆南山醫務社工獎頒獎典禮會後，跟媒體描述他近日身旁親友給予保險觀念的回饋，而提到他自己親身經驗，當起公司的超級業務員邀請親戚買保險，沒想到堂弟一口答應之外還買了1億元投資型保單，其媳婦使用公司贈送的MRI核磁共振成像檢查，而提早發現腦部2顆腫瘤。也因為醫療技術進步，提早治療。

「南山慈善基金－醫療關懷計畫」已實施5年，有感於各地醫院社工不僅需有助人的專業，更要具有悲天憫人的胸懷與強烈的使命感，便於去年起與中華民國醫務社會工作協會共同發起第一個專為醫務社工設立的「南山醫務社工獎」，希望尋找像德蕾莎修女一樣，在第一線默默為弱勢服務的溫暖典範，而今年為第2屆。

▼第2屆南山醫務社工獎得獎人與醫院。（圖／南山人壽提供）

本屆南山醫務社工獎評審團召集人、台灣大學社會學系薛承泰教授表示，這次參加徵選超過100多件，評審團高度肯定獲獎者積極投入臨床個案、團體及社區工作外，還能以病人與家庭為中心，因地制宜提供創新服務，藉以突破醫療專業的圍牆，讓醫療服務更溫暖地貼近病人需求。同時，獲獎者持續精進臨床教學與實務研究，深化醫務社工實務專業的表現，都是本屆獲獎的最大亮點。

個人組典範獎為林口長庚紀念醫院彭曉筠、台大醫院雲林分院潘彥辰、天主教聖馬爾定醫院鄭荃方。優秀獎為台中榮民總醫院張正瑋、衛福部八里療養院張紀薇、高雄長庚紀念醫院龔千逢。

團體組典範獎為天主教聖馬爾定醫院、彰化基督教醫院、衛福部台北醫院。優秀獎為奇美醫院、高雄榮民總醫院、國立陽明大學附設醫院。