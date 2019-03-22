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因為「它」全台通路大塞車　送件排隊助理核保趕工到深夜

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▲▼磊山保經業務員在公司排隊送件，幾乎都是投保失能險案件。（圖／磊山保經提供）

▲磊山保經業務員在公司排隊送件，幾乎都是投保失能險。（圖／磊山保經提供）

記者李蕙璇／台北報導

幾家壽險近期的一項新政策，讓各保經保代通路業務員忙著接電話、跑單，辦公室鬧空城計，連助理都忙著文書作業超時工作，而保險公司核保部人員都不敢接電話，因為大家都在問「何時可以拿到保單」。

原因就是「失能扶助險」保單持續熱賣效應，據悉有一家壽險公司上個月的失能險就進件超過2千多件以上，這還不是正式的統計數據。

磊山保經首都分行經理張若雯表示，近日許多親友、保戶多會主動來電詢問失能扶助險的規劃案，而且主動的投保意願頗高，可能就是有受到今年起陸續傳出幾家壽險公司的失能險保單，取消保證給付的項目。而她從事保險業務工作17年來，猶記得壽險公司是先推出長照險，後來又有失能扶助險。

▼磊山保經首都分行經理張若雯。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼磊山保經首都分行經理張若雯。（圖／記者李蕙璇攝）

而原本各家的失能扶助險的保單商品，保障項目約略相同，後來有數家壽險公司推出保證給付的項目，市場商品就有差異化。而目前還是有多家壽險公司的失能險保單，仍有保證給付項目。

張若雯提醒，當業務員跟民眾說明醫療健康保險等商品時，最好是要請業務員多說明理賠的定義，別擔心條款艱深或是不易懂，只要花點時間聽業務員說明，便能多了解自己買的保單的內容。

▼磊山保經業務員上午忙送件，下午幾乎全外出跟投保民眾收件，辦公室空蕩蕩。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼磊山保經首都分行辦公室。（圖／記者李蕙璇攝）

以目前失能扶助險的保單，多是保障保戶因疾病或傷害導致成第1-11級失能表的狀態時，給予理賠。以其中的「神經障害」項目舉例來說，第1級給付保險金比例100%者，為中樞神經系統機能遺存極度障害，包括植物人狀態或氣切呼吸器輔助，終身無工作能力，為維持生命必要之日常生活活動，全須他人扶助，經常需醫療護理或專人周密照護者。

而第11級給付保險金比例5%者，為中樞神經系統機能遺存障害，由醫學上可證明局部遺存頑固神經症狀，但通常無礙勞動。

審定等級時須有精神科、神經科、神經外科或復健科專科醫師診斷證明及相關檢驗報告，如簡式智能評估表MMSE、失能評估表（modified Rankin Scale, mRS）、臨床失智評估量表（CDR）、神經電生理檢查報告、神經系統影像檢查報告及相符之診斷檢查報告等）資料為依據，必要時保險公司還可以另行指定專科醫師會同認定。

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關鍵字：失能險,熱賣,效應,人壽,保單,核保,大塞車,磊山保經,失能扶助險,保證給付

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