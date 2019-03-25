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一字排開都是「失能險」要保書　案件暴增5原因

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▲▼失能險暴增投保案件。（圖／錠嵂保經提供）

▲失能險投保案件暴增。（圖／錠嵂保經提供）

記者李蕙璇／台北報導

失能扶助險持續熱賣，錠嵂保經及三商美邦人壽整理5點原因，其中三商壽保戶多青睞終身型多於定期型，每月平均1,400~3,200投保案件，其投保的保險額度約2萬5千元。

數家大型保險經紀人公司通路近期都加班趕著幫民眾遞送投保案件。錠嵂保經的業務員說，因為數家取消失能險的保證給付帶動民眾投保意願度增高，契約部門的助理忙著消化暴增的要保書文件，業務員則多是在前往收取民眾填寫好的要保書途中，就是在辦公桌、電腦前加班。

▼一大疊要保書得趕緊消化。（圖／錠嵂保經提供）

▲▼失能險熱賣暴增投保案件。（圖／錠嵂保經提供）

三商美邦人壽表示，統計現售的失能扶助險保單商品中，2018年一整年以「終身型」守護久久失能照護終身保險（HAD）的銷售數據最好，月平均投保件數為3,200件，優於「定期型」關愛久久失能照護定期健康保險（KAD），月平均投保件數1,400件。顯示民眾對失能照護比較傾向有終身保障的需求。

而不論投保「定期型」或「終身型」的失能險，平均保額皆約為2萬5,000元。三商壽也進一步分析民眾選擇失能扶助險的主要4點原因。

▼業務員趕緊整理好民眾要保書。（圖／錠嵂保經提供）

▲▼失能險暴增投保案件。（圖／錠嵂保經提供）

失能險銷售熱賣的四點原因：

1、理賠定義明確：依失能等級表做為理賠依據，定義明確。

2、保障項目多：從最嚴重的類似全殘的植物人狀態，到「手指少了一個姆指與食指」都在保障範圍內，共有11級79項。

3、照護議題熱：高齡少子化，老後照護問題已成為國人重視的議題，趁有能力時透過失能險來轉嫁可能面對的照護風險，也是失能險近期增溫的主因之一。

4、保費較親民：相較其他有照護性質的長照險保險類型，失能險保費較親民，接受度較高。

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關鍵字：失能險,失能扶助險,熱賣,壽險,三商美邦人壽,終身型,定期型,理賠定義,錠嵂保經

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