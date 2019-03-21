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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

傳統型壽險國泰賣最好　還有這二家黑馬也躋進前五大

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▲▼法國巴黎人壽。（圖／記者李蕙璇攝）

▲法國巴黎人壽。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

單就生存保險（一般稱儲蓄險）、死亡保險與生死合險（一般稱為養老保險）這三類傳統型壽險的資料統計，去年新契約初年度保費收入前五大，依序為國泰、中華郵政、富邦、保誠與法國巴黎人壽，而包括續年度加總的保費收入仍以國泰居冠，其次為富邦、中華郵政、南山與中國人壽。

依壽險公會資料統計22家壽險公司，未包含躉繳、外幣、投資型、醫療健康與傷害險等保單來看，其去年傳統型壽險總保費收入部分（含初、續年度），奪冠為國泰人壽，金額為3,302億1,723萬8千元、市占率達26.82%。其次為富邦人壽的2,018億6,608萬8千元、市占率16.39%。第三名則為公股的中華郵政簡易壽險，總保費收入達1,301億2,867萬9千元，市占率達10.57%。

而南山人壽以1,140億8,707萬5千元、市占率9.06%，居第四。第五為中國人壽的907億3,451萬4千元、市占率7.37%。第六至第十則依序為新光、台灣、三商美邦、台銀與全球人壽。

▼保誠人壽與北醫大合作開發智能健康模組，可以讓民眾免費測試10年內罹患慢性疾病、癌症的風險程度。左二為保誠總經理王慰慈，右二為台北醫學大學管理學院院長謝邦昌。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼保誠人壽與北醫大合作開發智能健康模組，可以讓民眾免費測試10年內罹患慢性疾病、癌症的風險程度。左二為保誠總經理王慰慈，右二為台北醫學大學管理學院院長謝邦昌。（圖／記者李蕙璇攝）

此外，去年傳統型壽險初年度保費收入部分，仍以國泰人壽居冠，金額達247億8,122萬5千元、市占率32.58%，其次為中華郵政簡易壽險，金額達169億975萬9千元，市占率達22.23%。第三為富邦人壽的75億2,080萬元、市占率9.89%。

第四為外商保誠人壽，金額達62億9,834萬7千元、市占率8.28%。第五也是外商的法國巴黎人壽，金額為24億3,401萬9千元、市占率為3.20%。該項統計的第六至第十則依序為中國、南山、三商美邦、合作金庫與台灣人壽。

中華郵政壽險處處長楊肅芳表示，郵政簡易壽險是在民國24年開辦以來，目前可以經營的商品種類包含生存保險、死亡保險及生死合險，還可以有附約方式經營健康保險與傷害保險。

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關鍵字：傳統型,壽險,國泰,黑馬,前五大,中華郵政,富邦,保誠,法國巴黎,人壽,生存保險,生死合險,死亡保險

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