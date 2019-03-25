　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

年輕人擔心「沒人顧」買醫療險逾6成　卻低估意外死亡險　

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼青年保險家庭責任3階段。（圖／記者李蕙璇繪製）

▲青年保險家庭責任3階段。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

財政部財政資訊中心統計，105年25~39歲繳稅青年達305萬人，每人平均月薪約4萬3,451元。壽險公司大數據分析這個年齡層保戶輪廓，其意外傷害險、死亡險投保率低於20%，平均保額約100萬元，而買實支實付險醫療險逾70%，失能險也超過6成。

全球人壽商品部副總經理鄭中安表示，經由公司大數據團隊分析保戶資料，整理以下3階段於家庭負擔責任需求規劃相關保險商品組合，藉此轉移生活中的風險負擔。

1、基本階段：傷害險、壽險

25~39歲青年新保戶中投保傷害險及死亡險比例均不到2成，保險額100萬左右，恐不足以填補事故發生後家庭經濟所需。考慮就壽險可以名下貸款與負債總額，加上對家庭未來5~10年的責任金額總額，當做投保壽險的保險金額。傷害險則可以安排壽險保額的2倍保額。

2、安全階段：實支實付險、住院日額醫療險、癌症險

25~39歲青年新保戶投保行為顯示，年輕人已有這部份的保險觀念，其投保實支實付險的比例逾7成。投保住院日額醫療險、癌症險比例較低。可考慮補強一次或多次給付型癌症險，支應龐大醫療費用，也可作為出院後療養費用支出或填補無法工作的日常生活費。住院日額險可用來支付單人病房差額或是住院看護費用。

3、尊嚴階段：長期照顧險或失能扶助險

25~39歲青年新保戶投保行為來看，超過6成投保失能扶助險，平均每人保額3.6萬，對照雇請外籍看護每月費用最低2萬3,000元來看，還有差額。可善用時間累積資產，減輕未來準備退休費用的壓力，可考慮新台幣、美元計價的利率變動型保單，選擇適合自己的退休生活費來源。

延伸閱讀

►一字排開都是「失能險」要保書　案件暴增5原因

►買醫療險3撇步　蟬連7年冠軍業務員這樣做贏得客戶口碑

►警方初判表僅供參考　一張表懂車禍調解官要看的單據

ET快訊
醉夫家暴到醫院叫囂！「碰」一聲四肢噴飛　母女大哭：得到解脫
他信老司機「越南洗頭讚」…洗到一半超辣老婆現身監工
台中BMW酒駕「油門當煞車踩」　撞路樹全毀噴出一個人
蔡英文喊話：韓國瑜請告訴對方「台灣是一個主權獨立的國家」
陸「惠台」大禮包！韓國瑜深圳首單簽下10億

關鍵字：年輕人,青年保險,生病,退休,意外傷害險,死亡險

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

因為「它」全台通路大塞車　送件排隊助理核保趕工到深夜

遺產E劇場／老爹糊塗保單漏寫這個名字　1千萬得申報遺產稅

要拿到這一張保單得等等　壽險公司契約部業務員全忙翻了

杜英宗堂弟1億買南山投資保單　救了媳婦一命

失能險搶購潮發威　公勝保經統計：遠雄、元大與台灣人壽賣最狂

領200萬理賠住院險時還天天回家煮晚餐　骨折X光片拿錯邊很詭異　

強制險理賠失能殘廢常兜不攏　車禍導致左手無力竟遭拒賠

「失能險」可以理賠帕金森氏症？壽險公司：需進一步判斷

3家壽險網投市場竟可占84%　國泰富邦台灣人壽行銷不藏私全揭密

3家保單網路賣最好　富邦新安東京明台產險使出渾身解數拼戰

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　 醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

宋念宇《暗戀你》「是王嘉爾的菜」　蕭敬騰直接點名：孟楠該出場了！

熬夜23點後才睡「直毀7部位」　專家提醒：補眠再久都難彌補

速霸陸打滑煞不住右切噴飛　酒駕男墜30m慘死驚悚瞬間曝光

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

年輕人擔心「沒人顧」買醫療險逾6成　卻低估意外死亡險　

一字排開都是「失能險」要保書　案件暴增5原因

30歲孤女遇到詐騙千萬遺產歸零　關鍵居然是保險金分期給付

八年級社工師從四道人生回顧　敬佩病友勇敢與照護者付出

粉絲寄娃娃給愛犬　媽見卡片欣喜拆...下秒傻眼：Dear摳摳

每位要價1.8萬元！台北米其林指南晚宴在官網開賣了

尿急衝下車...瘦弱自來狗跑到副駕休息　他直接載回家收編！

蘇友辰／避免檢察擅斷　人民檢察審查會該落腳何處？

金管會盼金融業少發現金股利　市場波動劇烈留著厚實資本

「驚蟄」過後蟲蟲大軍出沒　毛毛蟲「空降」原因曝光！

我好像沒人要...少女成人球3地踢　霸氣嬤爭監護：給她溫暖的家

選擇12年4.3億續約天使　楚特坦言被市場寒冬影響

老公拿兒學費請3女喝酒　老婆6拳「直擊顏面」打到鼻血狂噴

環中夜市三度吹熄燈號　七期住宅點燈率看「人流」關鍵

高雄長腿辣妹騎樓摔倒斷腿骨痛炸　凶器曝光竟是「綠豆湯」

保險熱門新聞

30歲孤女遇到詐騙千萬遺產歸零..

一字排開都是失能險要保書　案件..

青人買意外死亡險　竟低於20%

得等等了　保險圈為了這一張保單..

因為「它」　送件核保大塞車

失能險搶購潮　遠雄元大台灣人壽..

杜英宗堂弟1億買南山投資保單　..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

iPhone舊換新　五大電信手..

遺產E劇場／保單漏寫名字　1千..

郵局熱賣7年的保單　增額還本　

一張表懂車禍調解官要看的單據

7年冠軍業務員　專攻醫療險

八年級鄭荃方　帶領病友生命回顧

更多熱門

相關新聞

每個一朗迷都有一段與他的故事

38歲了，身體裡最後一塊高中生的成份，隨著一朗離開球場而消失。 幸好我有來，用最真切的方式來感受這一刻，「再見， イチロー ，謝謝你」。

鈴木一朗前主播妻「53歲凍齡美顏」引熱論

「莎喲娜拉 Ichiro！」和鈴木一朗說再見

老農津貼碰到這件事...恐怕領嘸

套房飄惡臭　破門驚見退休男「屍體腐爛」

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

高雄氣爆人孔蓋炸凹停電　網嚇：該不該逃！

路路遭哥哥好友「性侵長達1年」

女大生「血染床單」暖男友騙老爸　她：太Q

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！

超商ATM領太久挨打　他1hr後暴斃

一拳超人鍛鍊法是真的！大肚男練30天成果超驚人

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」

《與惡》首集PTT刷爆！網跪：哭慘了

被公公撩到害羞！媳婦：老公還沒回來

小甜甜無P照曝光「真實身材」現形

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！

蔡凡熙突PO：穩定交往中！　對象「是男的」

唐綺陽／射手有危險！雙子桃花卡關

快訊／北市驚傳命案！男「脖繞紅繩」全身刀傷…屋內躺女屍

45歲大叔存款僅5萬！網竟戰翻：活該

更多

最夯影音

更多

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面