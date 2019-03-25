年輕人擔心「沒人顧」買醫療險逾6成　卻低估意外死亡險　

▲青年保險家庭責任3階段。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

財政部財政資訊中心統計，105年25~39歲繳稅青年達305萬人，每人平均月薪約4萬3,451元。壽險公司大數據分析這個年齡層保戶輪廓，其意外傷害險、死亡險投保率低於20%，平均保額約100萬元，而買實支實付險醫療險逾70%，失能險也超過6成。

全球人壽商品部副總經理鄭中安表示，經由公司大數據團隊分析保戶資料，整理以下3階段於家庭負擔責任需求規劃相關保險商品組合，藉此轉移生活中的風險負擔。

1、基本階段：傷害險、壽險

25~39歲青年新保戶中投保傷害險及死亡險比例均不到2成，保險額100萬左右，恐不足以填補事故發生後家庭經濟所需。考慮就壽險可以名下貸款與負債總額，加上對家庭未來5~10年的責任金額總額，當做投保壽險的保險金額。傷害險則可以安排壽險保額的2倍保額。

2、安全階段：實支實付險、住院日額醫療險、癌症險

25~39歲青年新保戶投保行為顯示，年輕人已有這部份的保險觀念，其投保實支實付險的比例逾7成。投保住院日額醫療險、癌症險比例較低。可考慮補強一次或多次給付型癌症險，支應龐大醫療費用，也可作為出院後療養費用支出或填補無法工作的日常生活費。住院日額險可用來支付單人病房差額或是住院看護費用。

3、尊嚴階段：長期照顧險或失能扶助險

25~39歲青年新保戶投保行為來看，超過6成投保失能扶助險，平均每人保額3.6萬，對照雇請外籍看護每月費用最低2萬3,000元來看，還有差額。可善用時間累積資產，減輕未來準備退休費用的壓力，可考慮新台幣、美元計價的利率變動型保單，選擇適合自己的退休生活費來源。

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