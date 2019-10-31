回宿舍發現妻子遭性侵！丈夫氣炸揮刀「砍斷他頸動脈」…遭判無期徒刑

記者柯振中／綜合報導

浙江省溫州市早前發生一起兇殺案，田姓男子與妻子在某間汽車工廠任職，同住員工宿舍，沒想到一天晚上回宿舍時，撞見同事張姓男子在房間內性侵妻子，憤而持刀砍了張男20多刀，導致張男頸動脈破裂慘死。田男事後被判處無期徒刑，但有許多人對此感到相當氣憤。

綜合陸媒報導，這起事件發生在2006年3月，田男與妻子羅姓女子到溫州市塘下鎮的汽車裝修廠上班，被安排到公司員工宿舍的3樓住宿，田男當晚回宿舍房間時，發現張姓男子將妻子強壓在床上，妻子正在大喊「不要」，因此從窗戶爬了進去。

張男看到田男回房，立刻穿上褲子，準備要離開。田男立刻上前阻擋，與對方扭打在一起，由於張男比自己還壯，實在打不過對方，因此田男拿起一旁的菜刀，朝著張男亂砍。

▼田男回到房間，發現張男將妻子強壓在床上。（圖／123RF）



將張男砍翻在地後，田男殺紅了眼，朝著對方的脖子瘋狂砍殺，導致張男右頸總動脈、頸內靜脈斷裂，當場噴血慘死。犯案後，田男發現釀下大錯，立刻帶著妻子開始逃跑，最後因為走投無路，2014年2月前往公安機關投案。

田男的妻子羅女供稱，案件發生前，她與丈夫及張姓死者都住在該員工宿舍的三樓，事件發生當天，丈夫出外散步，張男突然闖入房內，強迫她發生性關係，就在她差點被汙辱時，丈夫剛好回來，與張男扭打在一起，丈夫拿刀砍殺張男後，他們就一起逃跑了。

當地法院審理後認為，被告田男非法剝奪他人性命，導致一人死亡，行為構成故意殺人罪，但田男有「自首情節」，可以從輕處罰，因此依照故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

▼田男一時氣不過，拿菜刀揮砍張男20多刀，導致張男頸動脈破裂慘死。（示意圖／pixabay）



許多大陸網友看完後表示，田男的行為應該是屬於義憤殺人，無期徒刑量刑有點重，十五年有期徒刑還差不多，「制止正在發生的強姦等刑事犯罪屬於正當防衛，刑法上專門有一條」、「十五年差不多，表現好可以減個五年，十年出來一家人還能繼續好好活」、「判的過重，判十年左右差不多」。

不過，也有人說明，「死無對證，殺人犯說的事情經過不能採信。還是應該仔細調查清楚，防止壞人逃避罪責」、「跑是錯誤的，殺了之後立即報案自首，就可能無罪，跑八年再自首有現說不清」、「妻子把他殺了屬於正當防衛，老公殺人就不行」。

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