Coser摩鐵外拍「喝柳橙汁昏迷」：醒來在地下街　遭攝影師下藥性侵

▲事後，小美傳訊息質問陳男，「為什麼要這樣對我？」（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者陳俊宏／綜合報導

一名陳姓攝影師下藥性侵一名熱愛Cosplay的14歲女Coser，「我愛妳，嫁給我好嗎」，事後給對方4000元，「那就先這樣。」她昏迷醒來後才驚覺遭蹂躪，氣得報警提告。新北地院法官痛斥陳男否認犯罪、飾詞狡辯，判8年6月徒刑。

判決指出，陳男2017年底在外拍活動認識被害人小美（化名），並在半個月後約對方到汽車旅館外拍，將摻有第四級毒品藥劑的柳橙汁讓對方喝下，趁她昏迷時性侵，事後載她到地下街。

小美證稱，當時她昏昏沉沉；隱約感覺陳男用手摸她的臉說，「我愛妳，嫁給我好嗎」；她回「不要，我不愛你」，想推開卻使不上力，後來發生的事完全沒印象，再一次有意識已經在地下街。

小美表示，被告離開前給她4000元，並說「那就先這樣」；她告訴朋友覺得很累，好像被性侵了，下體不舒服、下腹部很痛，隨後在對方的陪同下報案，全案才曝光。她驗尿驗出第四級毒品成分。

▼小美去外拍未料遭下藥性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

事後，小美傳訊息質問陳男，「為什麼要這樣對我」；陳回，「以後我只剩下妳了，我周圍不會再有其他女性了」、「我真的很想好好地愛妳一輩子」、「不用讓妳接大尺（度）了」、「和我交往好嗎」。

陳男向法官坦承有和小美發生性行為，但辯稱不知她未滿16歲，且對方是自願與他發生關係。但小美表示，和陳認識時，有告訴對方自己14歲，對方也有去過學校校慶找她。

法官認為，被告明知少女無與其發生性交行為意願，竟仍為逞一己私慾，在飲料內下藥誘使她喝下，並強制性交得逞，造成她身心受創；且迄今仍否認犯罪、飾詞狡辯，亦未與她和解並賠償損害，顯見毫無悔意，因此依藥劑強制性交罪判8年6月。全案可上訴。

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