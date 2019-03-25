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韓國瑜狂敲訂單被抹紅　藍委：民進黨見笑轉生氣

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▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜前往港澳、深圳、廈門為高雄市拚經濟、為農民拚訂單，卻遭到民進黨政府頻頻扣上紅帽子，指控韓是「一國兩制代言人」、「賣水果丟主權」，狂酸「賣菜變賣身」。國民黨立法院團今（25）召開記者會聲援韓國瑜，痛斥蔡政府一事無成，只會抹紅抹黑，掩蓋自己執政無能，農產品對外銷售遲滯，想盡辦法打擊韓國瑜市長。

總召江啟臣表示，韓國瑜到底做錯什麼？他唯一做錯的事情，就是光在港澳賣農漁產品訂單就高達26億元，讓蔡政府顏面無光，從總統府到陸委會、農委會一路抹紅，韓國瑜為農漁民賣產品成果越好，蔡政府越不開心。農委會主委陳吉仲還酸韓國瑜的行銷動作，是「市場貿易下正常往來的訂單」，彷彿是賣出去的成績好是罪過似的。

江啟臣諷刺民進黨政府，如果對農漁民銷售通路做得非常完善，銷售成績也很亮眼，還需要韓國瑜才上任幾個月，馬不停蹄地去星馬、港澳、大陸，未來還甚至去日本，辛苦的賣農漁產品嗎？

江啟臣指出，民進黨太小看台灣民主，過去民進黨的高層，包括陳菊、賴清德、謝長廷、陳明文、張花冠、蘇治芬等人，哪一個沒有去過大陸行銷農漁品？去做城市交流？為什麼民進黨就可以，國民黨去做就是賣台？

書記長吳志揚批評，這次韓國瑜出訪找訂單，民進黨政府的反應只有一句話可形容：「見笑轉生氣！」全黨上下頻酸韓國瑜，如果用棒球術語來形容，就是「一人狂勝府院黨」。簡單的說，韓國瑜光是在港澳就拿到26億元訂單，相較於農委會在3月份出訪日本東京拿到的23億元訂單，一個城市，狂勝一個農委會所拿到的全國訂單量，正說明了民進黨政府，「拚經濟沒半步，抹紅抹黑最厲害」，完全沒有治國能力。

副書記長林奕華表示，民進黨遇到藍營市長前往大陸交流，就是雙重標準、逢中必反、甚至現在還多個逢韓必反，府院黨大丟紅帽子。

副書記長童惠珍說，韓國瑜積極為人民找出路、拚經濟，只有民進黨還在拚政治，請民進黨把眼光放在福國利民上，不要再丟紅帽子了。

立委沈智慧也表示，進黨許多政治人物也見過國台辦高層，賴清德、陳菊、林聰賢要不要出來說說看，當初跟國台辦主任張志軍說了些甚麼？現在的民進黨政府才是玩「一國兩制」，民進黨可以，國民黨就不可以的「制度」。

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