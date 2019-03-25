台灣民意基金會民調／蔡賴對決！賴清德支持度比蔡英文多29%

▲蔡英文、賴清德支持度。（圖／台灣民意基金會提供）

記者徐政璿／台北報導

民進黨上週展開初選登記，前行政院長賴清德將挑戰現任總統蔡英文，爭取出線機會。向來親綠的台灣民意基金會今（25）日公布最新民調，55.1%選民力挺賴清德，26%支持蔡英文，兩人相差29.1%。

根據台灣民意基金會民調，「前行政院長賴清德宣佈參選2020總統，他很可能將和已經正式對外宣佈競選連任的蔡英文總統進行一對一黨內初選。如果明天投票，在這兩人當中，您傾向支持誰？」結果發現：26%支持蔡英文，55.1%支持賴清德，15.3%尚難決定，3.6%不知道、拒答。

進一步的分析，在政黨認同方面，民進黨認同者中，56.3%支持賴清德，35.2%支持蔡英文；中性選民中，53%支持賴清德，18.8%支持蔡英文；國民黨認同者方面，57.3%支持賴清德，21.6%支持蔡英文。

在年齡層方面，20-24歲，46.5%支持賴清德，39.6%支持蔡英文；25-34歲，52.2%支持賴清德，35.6%支持蔡英文；35-44歲，64%支持賴清德，24.1%支持蔡英文；45-54歲，55.6%支持賴清德，25.6%支持蔡英文；55-64歲，58.6%支持賴清德，24.4%支持蔡英文；65歲以上，48.5%支持賴清德，14.8%支持蔡英文。

在教育程度方面，大學及以上教育程度者，55%支持賴清德，33.9%支持蔡英文；專科教育程度者，65.3%支持賴清德，21.8%支持蔡英文；高中/高職教育程度者，53.1%支持賴清德，25.5%支持蔡英文；國中/初中教育程度者，54.5%支持賴清德，23.4%支持蔡英文；小學及以下教育程度者，51.2%支持賴清德，12.3%支持蔡英文。

此外，從職業背景來看：（一）自營商/企業主，60.7%支持賴清德，25.1%支持蔡英文；（二）高階白領人員，65.6%支持賴清德，24.1%支持蔡英文；（三）基層白領人員，49.3%支持賴清德，33.5%支持蔡英文；(四)軍公教人員，59.6%支持賴清德，34.1%支持蔡英文；（五）勞工，49.1%支持賴清德，28.7%支持蔡英文；(六)農民，43.7%支持賴清德，37.1%支持蔡英文；(七)家庭主婦，58.3%支持賴清德，16.7%支持蔡英文；（八）學生，61%支持賴清德，31.7%支持蔡英文；（九）退休人員，56.4%支持賴清德，18.7%支持蔡英文；（十）無業/待業者，36.4%支持賴清德，29.8%支持蔡英文。

本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司進行，訪問期間是2019年3月18-19兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1073人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。