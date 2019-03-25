藍綠白2020對決！賴清德36.5%、韓國瑜30%、柯文哲26%

記者徐政璿／台北報導

民進黨上週展開初選登記，前行政院長賴清德將挑戰現任總統蔡英文，爭取出線機會。背景親綠的台灣民意基金會今（25）日公布最新民調，若民進黨派出前行政院長賴清德出馬，無論藍綠白「三腳督」或藍綠對決，賴清德的支持度都勝出。

賴清德36.5% 韓國瑜29.9% 柯文哲26%

「如果賴清德代表民進黨，韓國瑜代表國民黨，無黨籍台北市長柯文哲也投入參選2020總統。在這三人競爭的情況下，您會傾向支持誰？」結果發現：36.5%支持賴清德，29.9%支持韓國瑜，26%支持柯文哲，5.5%尚難決定，2.2%不知道、拒答。

賴清德38% 柯文哲30.3% 朱立倫22%

「如果賴清德代表民進黨，朱立倫代表國民黨，無黨籍台北市長柯文哲也投入參選2020總統。在這三人競爭的情況下，您會傾向支持誰？」結果發現：38%支持賴清德，30.3%支持柯文哲，22%支持朱立倫，6.9%尚難決定，2.7%不知道、拒答。

賴清德53.1% 朱立倫34.1%

「如果賴清德代表民進黨，朱立倫代表國民黨，參選2020總統。在兩人一對一競爭的情況下，您會傾向支持誰？」結果發現：53.1%支持賴清德，34.1%支持朱立倫，9.4%尚難決定，3.5%不知道、拒答。賴清德領先朱立倫19%。

賴清德48.7% 韓國瑜41.5%

「如果賴清德代表民進黨，韓國瑜代表國民黨，參選2020總統。在兩人一對一競爭的情況下，您會傾向支持誰？」結果發現：48.7%支持賴清德，41.5%支持韓國瑜，7.2%尚難決定，2.5%不知道、拒答。賴清德領先韓國瑜7.2%。

本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司進行，訪問期間是2019年3月18-19兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1073人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。