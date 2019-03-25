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影／【獨家】吳敦義力拱韓國瑜參選　7月28日全代會正式提名

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記者徐政璿／台北報導

國民黨擬初選徵召高雄市長韓國瑜投入2020總統大選一事，出現新進展。據透露，國民黨主席吳敦義對於參選2020總統已意興闌珊，將全力拱韓國瑜加入黨內初選，等韓國瑜訪問大陸回來就會派人南下溝通，但一切仍取決於韓自己的態度，全代會確定總統人選提名的時程則訂在7月28日。國民黨人士表示，如果韓國瑜選贏需請辭，他的妻子李佳芬曾擔任過3屆議員，在補選市長的提名中也是可以接棒上場，讓高雄可以繼續維持藍天執政的局面。

▲▼ 韓國瑜表示民進黨的團結像妖怪 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

去年九合一大選，國民黨取得空前大勝奪下15縣市，民進黨則退居守6縣市，讓操盤的吳敦義對2020總統大選更具信心。無奈的是，吳敦義的民調始終在低檔徘徊，儘管九合一大選有功勞，但功績卻不算在他身上，讓他的支持者心有遺憾和不甘。

據了解，在朱立倫和王金平先後表態投入國民黨2020總統初選後，吳陣營原本計畫透過調整初選中民調與黨員投票佔比的方式，讓吳敦義有些優勢，但尷尬的地方就在於，若是增加黨員投票的比例，擔心票源將跟王金平重疊與兢爭，若朝全民調方式進行，朱立倫又恐得利，在智庫授命研究各種方式後，最後仍不敵多數中常委們仍堅持按照現行既有的規定，亦即民調比例佔70%、黨員投票佔30％。

對於在綜觀全局與評估出線機率不高的情形下，吳陣營認為，就算不能讓吳敦義再更上一層樓，但他帶領國民黨的這期間，已經將國民黨從加護病房救到普通病房，在歷史上會留下「King Maker」的印記。

特別是在316立委補選結束之後，雖然前行政院長賴清德以閃電般的方式登記初選，讓總統蔡英文措手不及，但吳陣營在這場蔡賴對決正式登場前卻也看到了一個可以順勢操作的破口，讓韓國瑜出來角逐2020擁有更多的正當性，因為必須推出最強的候選人，才能擊敗民進黨，重返執政。

據了解，為了不要重演換柱事件，韓國瑜結束澳港、大陸訪問的拼經濟之旅後，黨中央將派人南下與韓國瑜懇談，目前希望韓國瑜能在4月底前登記，或是中常會討論決議方式將韓國瑜直接納入初選名單，但最終還是取決韓國瑜自己的態度。

另外，由於韓國瑜在就任高雄市長不到半年，該以何種方式投入總統大選，黨內也紛紛獻策，有人認為，韓國瑜應帶職投入初選，如此才不會負高雄市民。若韓國瑜選上總統，他的妻子李佳芬出身政治世家，也曾擔任過3屆雲林縣議會議員，可順勢投入高雄市長補選，繼續維持國民黨在高雄執政的局面。

至於國民黨2020總統候選人提名作業的時程，內情人士透露，將韓國瑜納入初選後，除了進行民調外，黨員投票的部分目前規劃在6月底舉辦，7月28日（日）舉行全代會，正式通過提名。

▲▼柯文哲、韓國瑜、賴清德、蔡英文。（組合圖／資料照）

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獨／吳敦義力拱韓國瑜選總統！7月28日全代會正式提名

關鍵字：國民黨,韓國瑜,2020,總統大選,吳敦義,朱立倫,王金平

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