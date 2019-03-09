「7女兒」穿婚紗陪父慶結婚紀念日　網淚崩：瞬間世界一片朦朧

▲ 7位「女兒」決定幫罹癌去世的母親圓夢，攜手爸爸一起拍晚年婚紗照。（圖／翻攝自新浪新網，下同。）

大陸中心／綜合報導

隨著年紀增長，身旁老伴可能已不在了。江蘇一名高姓男子與妻子相約在今年拍晚年婚紗照，只可惜對方因罹癌病逝而未能實現。令人感動的是，高男的7位「女兒」不忍心父親經常發呆、恍神，決定一同穿起白婚紗，邀請父親完成未實現的夢想。

根據《新浪新聞》報導，今年2月13日是男子與妻子的43周年紀念日，就在雙方約好要拍婚紗照後，後者卻在四個月前罹癌已去世，留下高男孤獨一人。感人的是，捨不得父親陷在悲傷的氛圍中，家中孩子們輪流陪他住，卻仍止不住悲傷，於是7位女兒決定代替母親實現諾言，攜手父親一同拍婚紗照。

從影片中可以看到，當時7位女兒全部躲在窗簾後面，等到父親抵達現場後，才掀開窗簾給予驚喜，並一同伸出右手邀請他拍婚紗照，並跪下感謝養育之恩。高男當場目睹7個披著婚紗、如仙女般的女兒後，似乎也明白她們的心意，激動得流下淚來。

▼ 7位女兒一同伸手邀請父親，並跪下感謝他的養育之恩。

其實，高家一共有8名小孩，其中有7位女兒，還有一位最小的弟弟，大姊年齡已達42歲，小弟也已24歲。但事實上，高家老二早在10歲病逝，加上高家四女兒高焱當天充當攝影師，於是2名「女兒」的位置其實是由大姊家外甥女，以及被高男當作女兒一般對待的兒媳婦遞補。

高焱表示，她們家住江蘇徐州邳州八路鎮院牆村，當年是全村最窮的一戶，日子相當艱難，家中經濟來源全靠父親山上砸石頭賺錢，以及母親種地、照顧孩子，然而，好不容易每位孩子都長大結婚，生活條件也逐漸變好後，母親卻先走了。據悉，當天拍照時，她們在高男旁留下一個位置給母親，自嘲是女漢子的高焱則用手機錄下整起過程。

這件事曝光後，許多網友紛紛拭淚表示，「偉大的父愛造就孝順的女兒」、「能生7個女兒，多麼有福氣」、「瞬間眼前世界一片朦朧」、「看得我都哭了」、「虧現在中國生育政策有所放開，如果在2年前報導，這老漢肯定被罰死」。