1.5萬情侶照變16萬婚紗照！店家派3業務強推銷　他秒負債12萬：無法走出店

▲原本只是要拍情侶照，竟變成16萬元的婚紗照。示意圖，與本文當事人無關。（圖／達志示意圖）

網搜小組／綜合報導

拍1萬5的情侶照變負債12萬！一位男網友在臉書爆料自己的悲慘經驗，他表示日前到婚紗店拍情侶照，雙方原本說好20張照片+相簿的費用是1萬5千元，沒想到化妝品、卸妝都還要額外收錢，店家還派出3名業務慫恿他們把拍好的100多張照片全包了，「真的很恐怖，根本無法走出婚紗店。」原po花費高達16萬元，情侶照莫名變婚紗照，換來一次不愉快的經驗。

一位男網友在臉書「爆料公社」中表示，日前和女友在嘉義市文化路逛街時，看到有婚紗店設攤，決定拍一組情侶照紀念。對方表示20張相片+相本開價15800元，他也覺得價格合理，於是就讓女友先下車去化妝準備。

請繼續往下閱讀...

原po表示，沒想到女友所使用化妝品、卸妝和拍婚紗要用的隱形內衣，都要另付額外費用，當初並沒有先告知，「總共多出了5880元，好，到這邊我也認了。」更可怕的是，拍完照過幾天後，他們回到店裡選照片，總共拍了300多張；他們好不容易篩選剩下100張時，店家卻開始不斷慫恿他們全包下，「還不能單買相片，一定要包套做相本，他們根本不打算讓我們選到20張。」

▲原本開心拍紀念照，結局卻超悲劇。示意圖，與本文當事人無關。（圖／pixabay）

原po表示，店家當時還派出3名業務說服他們，「真的很恐怖，根本無法走出婚紗店。」他表示自己不夠堅持，身上也沒有現金，店家就建議他們申辦分期零利率，沒想到隔天就通過了，卻還是有利息，「結論總開銷高達16萬，我們真的是好傻好天真，拍個情侶照演變成婚紗照。」

原po事後也向婚紗店解釋自己的困難，希望對方可以給予方便，讓他購買修片完成的照片就好，不需要製作相簿；對方卻表示銀行已經通過分期，公司就無法取消了。

對此網友表示，「沒堅持真的會很恐怖」、「都是因為客氣、不好意思才會被當肥羊宰」、「你們就當結婚照用吧...」、「一句沒錢不就搞定了，拒絕業務是有多難」，也有網友提醒如果真的有不讓人走出店面的情況，可以選擇報警處理。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！