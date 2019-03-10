16萬元婚紗照案外案！　台南「5000包攝影+彩妝」老闆娘回應了

▲另一間被提及的婚紗店老闆娘稍早在臉書《爆廢公社》PO文。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

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一名男網友在臉書上爆料，和女友到台南一間婚紗店設在嘉義市文化路的攤位拍情侶照，結果原先談好1萬5的價錢秒變16萬，讓他直呼「真的很恐怖」；文中也有提到在另一間婚紗店的拍攝經驗，不僅拍得順利，「攝影加彩妝只要5000元」，「同樣是台南市婚紗店，差異性卻那麼大。」然而事情峰迴路轉，不僅原PO在2天後突然「PO文道歉」，另一間被提及的婚紗店老闆娘10日也在臉書上回應，「我無端被波及了，3/9晚上開始出現一些奇怪留言」，只希望事情趕快落幕。

原PO於7日在臉書《爆料公社》說，對方一開始開價20張相本+相本共15,800元，誰知道拍個照下來，女友所使用的化妝品、卸妝和婚紗要用的隱形內衣全都要錢。他說，照片後來拍了300多張，刪到只剩100張時，還被對方派出3個業務輪流慫恿「全部包下」，「真的很恐怖，根本無法走出婚紗店」，最後加上分期付款的利息，總開銷竟高達16萬，「我們真是好傻好天真。」

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「同樣是台南的婚紗店，差異性卻那麼大」，原PO無奈，在另一間婚紗店拍得很順利、錢花得少，攝影加彩妝只要5000元，而且對方服務態度也很好，相較之下，在這次的店家拍攝經驗「越想越不舒服」。

▲原PO貼出的聲明稿。（圖／翻攝爆料公社）

沒想到隔2天，原PO又上《爆料公社》貼出聲明稿，其實當天整個拍攝過程及服務都很滿意，也很喜歡拍攝出來的作品，才會自願加購，卻因為「個人因素」無法負擔金額，一時情緒不好，才會發表該言論，並向商譽被傷害的婚紗店道歉。

在最早的貼文中，文末被提及「態度很好」的婚紗店也被風波影響。該店老闆娘10日上午在臉書《爆廢公社》說，自己的臉書從9日開始出現一些「奇怪的留言」，「其中也有對手婚紗店的員工，我們是一個安分守己的小店，對於這件事也不想做任何評論。」老闆娘說，只希望整件事能盡快落幕，讓新人提到台南婚紗店不再害怕，「以下（貼文）留言，我不做任何評論。」