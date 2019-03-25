剃除「辦公室將軍」！　200解放軍將領「集體長考」8小時

▲解放軍陸軍集結200名將軍，在大陸7個考點同時展開軍事訓練等級考評，確保未來「能戰者上」。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

呼應中共中央軍委主席習近平年初高喊「在新起點做好軍事鬥爭準備」口號，解放軍陸軍近日集結200名將軍，在大陸7個考點同時展開軍事訓練等級考評。解放軍方指出，此舉將有助於高層摸底這些將領的指揮作戰能力，以確保今後「能戰者上」，避免「辦公室將軍」再次出現。

綜合陸媒報導，陸軍軍職指揮員軍事訓練等級考評是在22日於全國7個考點同時展開，來自不同戰位的200多名將軍考生，依據作戰想定，連續作業超過8個小時。而這次考評成績將進入檔案，作為升職晉級、評功評獎的重要依據。

據了解，這是解放軍陸軍首次針對高級指揮員展開的軍事訓練等級考評，考評內容緊貼使命任務，具有相當強的實案化背景。200名將軍考生必須獨立手工完成作業，8個小時的應考時間加上超大的作業量，對每名指揮員的腦力、體力都是不小的考驗。

第83集團軍軍長謝增剛指出，這是一作為指揮員指揮作戰的一種精神的體現，也是指揮員應該必備的生理和心理素質。南疆軍區司令員柳林則認為，「習主席要求練兵先練將，強軍先強官。我想對我們的部隊是個很大的促進作用，以上率下，更好地抓好部隊的實戰化訓練。」

為保證考評結果公正，中共還由國防大學派出的軍事專家，對陸軍各考場督查指導，並對考核內容進行嚴格的評判、審定。國防大學教授範承斌表示，指揮能力的提高有多種方式，想定考核只是其中的一種，以後也可以通過豐富考試的或者考評的內容和方式來更加多角度評判一個將官的指揮能力。

事實上為重點突出「能戰者上」及尋求更優秀的軍事人才，習近平已連續2年在年初向解放軍全軍發布開訓動員令，強調無論是基層士兵，還是軍種主官，甚至是軍委機構主官，都必須進行不同形式的訓練。此外，中共軍委也在今年初下發「舉賢薦能」文件，要求軍隊大膽起用個性鮮明、堅持原則、敢抓敢管、不怕得罪人軍官。

▼中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平。（圖／中國國防部網）