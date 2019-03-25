　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

剃除「辦公室將軍」！　200解放軍將領「集體長考」8小時

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼解放軍陸軍集結200名將軍，在大陸7個考點同時展開軍事訓練等級考評，確保未來「能戰者上」。（圖／翻攝自央視）

▲解放軍陸軍集結200名將軍，在大陸7個考點同時展開軍事訓練等級考評，確保未來「能戰者上」。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

呼應中共中央軍委主席習近平年初高喊「在新起點做好軍事鬥爭準備」口號，解放軍陸軍近日集結200名將軍，在大陸7個考點同時展開軍事訓練等級考評。解放軍方指出，此舉將有助於高層摸底這些將領的指揮作戰能力，以確保今後「能戰者上」，避免「辦公室將軍」再次出現

綜合陸媒報導，陸軍軍職指揮員軍事訓練等級考評是在22日於全國7個考點同時展開，來自不同戰位的200多名將軍考生，依據作戰想定，連續作業超過8個小時。而這次考評成績將進入檔案，作為升職晉級、評功評獎的重要依據。

據了解，這是解放軍陸軍首次針對高級指揮員展開的軍事訓練等級考評，考評內容緊貼使命任務，具有相當強的實案化背景。200名將軍考生必須獨立手工完成作業，8個小時的應考時間加上超大的作業量，對每名指揮員的腦力、體力都是不小的考驗。

▲▼解放軍陸軍集結200名將軍，在大陸7個考點同時展開軍事訓練等級考評，確保未來「能戰者上」。（圖／翻攝自央視）

第83集團軍軍長謝增剛指出，這是一作為指揮員指揮作戰的一種精神的體現，也是指揮員應該必備的生理和心理素質。南疆軍區司令員柳林則認為，「習主席要求練兵先練將，強軍先強官。我想對我們的部隊是個很大的促進作用，以上率下，更好地抓好部隊的實戰化訓練。」

為保證考評結果公正，中共還由國防大學派出的軍事專家，對陸軍各考場督查指導，並對考核內容進行嚴格的評判、審定。國防大學教授範承斌表示，指揮能力的提高有多種方式，想定考核只是其中的一種，以後也可以通過豐富考試的或者考評的內容和方式來更加多角度評判一個將官的指揮能力。

事實上為重點突出「能戰者上」及尋求更優秀的軍事人才，習近平已連續2年在年初向解放軍全軍發布開訓動員令，強調無論是基層士兵，還是軍種主官，甚至是軍委機構主官，都必須進行不同形式的訓練。此外，中共軍委也在今年初下發「舉賢薦能」文件，要求軍隊大膽起用個性鮮明、堅持原則、敢抓敢管、不怕得罪人軍官。

▼中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平。（圖／中國國防部網）

▲▼3月12日上午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席十三屆全國人大一次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議並發表重要講話。。（圖／中國國防部網）

ET快訊
圖解一周天氣四部曲！2波鋒面掃雨變天　「越往北降雨機率越高」
遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何

關鍵字：解放軍,陸軍,解放軍陸軍,實戰化,習近平,大陸軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

加速新核潛艇研發 　渤船重工整體併入大船重工

導彈太少讓飛行員放不開　殲-20遭三代半戰機圍攻吞敗

房東案影響？　九把刀認「自大」坦言生日過得不快樂

印巴空戰梟龍獲「首殺」　側後方發射霹靂-5擊落米格-21

梟龍打米格-21「沒太大意思」　局座：不算一個經典戰例

巴基斯坦疑用梟龍擊落2架印度戰機　國際訂單可望暴增

剃除「辦公室將軍」！　200解放軍將領「集體長考」8小時

海軍敦睦支隊航抵基隆港　低溫濕冷仍吸3萬人次參觀

20天行軍結合濱海要地實況　考驗特4營戰術效能

陸媒稱台灣F-16「桶滾動作」壓制轟6K　我空軍斥：純屬虛構的假消息

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　 醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

熬夜23點後才睡「直毀7部位」　專家提醒：補眠再久都難彌補

速霸陸打滑煞不住右切噴飛　酒駕男墜30m慘死驚悚瞬間曝光

陳昇超瘋當眾脫褲！！　邊唱邊扭屁股粉絲嗨爆～

柯基扭屁勇闖「飲料瓶迷宮陣」　無損障礙物完美通關領獎勵

剃除「辦公室將軍」！　200解放軍將領「集體長考」8小時

海軍敦睦支隊航抵基隆港　低溫濕冷仍吸3萬人次參觀

20天行軍結合濱海要地實況　考驗特4營戰術效能

陸媒稱台灣F-16「桶滾動作」壓制轟6K　我空軍斥：純屬虛構的假消息

陸媒：轟-6K繞台演訓　我F-16「桶滾動作」插入編隊反制

加速新核潛艇研發 　渤船重工整體併入大船重工

5架幻象衝場揭幕　臺北港「國防知性之旅」見證國軍戰力

嚴德發：聯合情監偵各項指管作為　攸關區域情勢演變

特4營突擊作戰演練　室內空間掃蕩快速奪取目標

廣島吳市直擊「親潮級」潛艦　軍事迷拍照熱點曝光

大同男頸動脈破裂命危…身旁詭躺女屍！　同事登門嚇傻：血一堆

邵雨薇親妹「一句話」就讓她衝南投！　驕傲比YA自頒「最佳好姊姊」

剃除「辦公室將軍」！　200解放軍將領「集體長考」8小時

《東宮》完結倒數「雙結局」外洩！　2大敗因激怒東宮女孩…曬照救負評

海軍敦睦支隊航抵基隆港　低溫濕冷仍吸3萬人次參觀

親軍政府「公民力量」暫時領先　泰選委會深夜宣布：延後公布結果

野生小甜甜沖繩穿短褲被拍！　無P照曝光「真實身材」秒現形

亞洲U23角力賽　張惠慈女子76級摘金

20天行軍結合濱海要地實況　考驗特4營戰術效能

獨派：如果賴清德贏初選　不會讓蔡英文變跛腳總統

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

軍武熱門新聞

陸媒稱台F-16壓制轟6K　我..

殲-11B搭載霹靂-15首亮相..

金燦榮暗示中國核彈頭至少150..

廣島吳市直擊「親潮級」潛艦

中國兩大船廠合併加速核潛艇研發

陸媒：轟6K繞台演訓被我F16..

新竹樂山預警雷達基地傳塌陷

敦睦支隊抵基隆吸逾3萬參觀人次

雲峰飛彈是中科院的傲世佳作

200解放軍將官「集體長考」8..

陸升級東風-16重點對付台灣

發動機技術快陸20年　美F13..

福衛五號對焦！清楚拍到美B-5..

5架幻象衝場揭幕國防知性之旅

更多熱門

相關新聞

陸媒稱台F-16壓制轟6K　我空軍：假消息

中國大陸軍事網站日前以「起底台灣空軍王牌部隊」為題報導，指稱去年解放軍轟6K戰機繞台時，曾遭台灣F-16以「桶滾式戰術」動作繞行反制，展示其拒統的決心。我國空軍司令部23日表示，凡是進入台灣防空識別區的不明機艦，空軍均依戰備規定派戰機執行監控、警告及驅離，強調該篇報導內容為純屬虛構的「假訊息」。

首個G7國加入！義大利簽一帶一路

陸媒：轟6K繞台演訓被我F16反制

中國兩大船廠合併加速核潛艇研發

習近平：與義合作一帶一路天經地義

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

路路遭哥哥好友「性侵長達1年」

快訊／北市驚傳命案！男「脖繞紅繩」全身刀傷…屋內躺女屍

《與惡》首集PTT刷爆！網跪：哭慘了

被公公撩到害羞！媳婦：老公還沒回來

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」

匯款後留言！賣家「您匯3萬多」嚇歪

屠村134死　馬利屠殺現場畫面曝

酒駕噴飛摔30m護欄慘死　女友見屍痛哭

生理期曖昧男關心　下秒讓蘿莉塔幻滅

宣導素食卻偷吃魚　網紅自爆停經

熬夜胖死！23點後才睡「直毀7部位」

「我是衛生紙」貼圖　衝熱門排行第三

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流

《101》練習生爆意淫EXID哈妮：我要下面

交往3年↑情侶因6件事「懷疑愛情」

更多

最夯影音

更多

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面