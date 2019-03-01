印巴空戰梟龍獲「首殺」　側後方發射霹靂-5擊落米格-21

▲巴基斯坦空軍第26中隊的JF-17戰機。（圖／翻攝自新浪軍事）

軍武中心／綜合報導

報復印度派遣12架幻象-2000越境空襲，巴基斯坦2月27日疑似用JF-17「梟龍」戰機擊落2架印軍米格-21，取得歷史「首殺」。據了解，這架JF-17來自巴基斯坦空軍第26中隊，擁有「黑蜘蛛」稱號，在當時的激烈空戰中該機發射PL-5E-2近距格鬥空空導彈將米格-21給擊落。

根據網傳巴軍透露的細節指出，2月27日巴基斯坦空軍出動戰鬥機打擊印控喀什米爾地區目標，2架印度空軍米格-21戰鬥機進行追擊，結果越過實際控制線，進入巴方一側，第26中隊JF-17戰鬥機執行防空巡邏任務，立刻占據有利陣位，發射PL-5E-2近距格鬥空空導彈將這2架米格-21戰鬥機擊落。

資料顯示，霹靂-5是中國於1966年開始研製的空空導彈，1995年再推出大幅改造升級型PL-5E，成為中國自行設計具有「後半球、近距、格鬥」功能的第三代紅外型空空導彈。同時它還使用少煙推進劑解決因飛彈發射煙霧被吸入，造成飛機發動機停車問題，成為當時的飛彈先進前列，並在1999年11月設計定型。

▼霹靂-5空空導彈。（圖／翻攝自互動百科）

大陸知名軍事博主「小飛豬觀察」分析，JF-17實際主要武器是SD-10主動雷達制導空空導彈，當時巴軍沒有使用SD-10原因可能有兩個，一是該型導彈價格比較昂貴，而米格-21並不是什麽重要目標。第二可能是當時空中雙方戰鬥機混雜在一起，巴方飛行員需要目視識別敵我，才能發起攻擊。

文章強調，從這場空戰可以看到巴基斯坦空軍展現較高技戰術水平，在喀什米爾這樣高度複雜環境下執行作戰任務，對於飛行員各方面素質要求極高，特別是對方戰鬥機採取快進快出戰術，稍有遲疑機會就會失去。而巴基斯坦空軍飛行員能夠抓住機會，一擊必殺，並且連續擊落2個目標，「尤其做到讓印度戰鬥機落在巴控區境內，坐實進入巴領空，為該國爭取政治上的主動，如此高超水平讓人敬佩」。

▲列裝印度空軍的米格-21。（圖／翻攝自新浪軍事）

《環球時報》也指出，從網路公開疑似米格-21墜機現場來看，該機尾翼被戰鬥部破片命中，但其前機身卻很乾凈，這說明當時空戰現場導彈大概率來自後方或側後方，當時巴軍JF-17處於很好的態勢。有消息稱，被擊落的米格-21飛行員之前飛過蘇-30戰鬥機，具備豐富的經驗，而巴方飛行員則比較年輕，這又更加凸顯這次戰果的意義。

這名被巴國視為英雄的JF-17飛行員哈珊（Hasan Siddiqui）空戰後陸續在多個社交媒體帳號曝光。據了解，他來自於巴基斯坦空軍第26中隊，也是該國第一個JF-17作戰中隊，成立於1967年。該中隊在歷史上已是印度空軍的老對手，1971年印巴戰爭中戰鬥飛行超過300架次，擊落7架印度空軍作戰飛機。2010年第26中隊用JF-17戰鬥機替代老化的強-5C戰鬥機，其裝備的JF-17BLOCK1型具備超視距空戰、近距空戰和對地攻擊能力。

▼疑似曝光的巴基斯坦JF-17飛行員。（圖／翻攝自Pakistan Air Force粉專）