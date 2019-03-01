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梟龍打米格-21「沒太大意思」　局座：不算一個經典戰例

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▲▼裝備巴基斯坦空軍的梟龍戰機（FC-1，巴基斯坦稱為JF-17）。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲JF-17「梟龍」疑似在印巴空戰中取得首勝，擊落2架印度戰機。（圖／翻攝自新浪軍事，下同。）

軍武中心／綜合報導

巴基斯坦2月27日疑似用JF-17「梟龍」戰鬥機擊落2架印度米格-21戰機，取得首次實戰勝利，讓中國與巴國網民陷入瘋狂，甚至參與研製的成飛等軍工股集體漲停。大陸知名軍評張召忠則認為，米格-21實在太老太舊，這不應該算一個經典戰役，「打米格-21沒什麼太大意思」

梟龍是中國成飛和巴基斯坦航空綜合企業合作研製的單座單發輕型多用途戰機，陸方號稱剛推出時其性能已相當於F-16A/B。目前梟龍C型正在改進，據傳已換裝頭盔式顯示器加瞄準器、紅外搜索跟蹤裝置，以及有源電子相控陣雷達，可輕鬆完成大範圍內對多個高機動目標進行跟蹤，同時空空探測距離大幅提高90%。

▼「梟龍」飛機總設計師楊偉曾獲頒巴基斯坦「卓越之星」國家榮譽獎章。

「梟龍」（FC-1）飛機總設計師楊偉獲頒巴基斯坦「卓越之星」國家榮譽獎章，以表彰對巴國國防現代化建設做出的突出貢獻。（圖／翻攝自新浪軍事）

局座指出，首先巴軍梟龍若在空中相遇印度米格-29，最好的方式就是用機炮，「用導彈都有點可惜，那破飛機不用打，看到梟龍它就得嚇得哆嗦，得掉下來。」而如果是打米格-21，「那都不叫飛機，作為二代機，實在是太老太舊了。」他進一步強調，梟龍打米格-21這不應該算是一個很經典的戰例，「打米格-21沒什麽太大的意思，青出於藍而勝於藍。」

此外，針對此次印巴在喀什米爾地區激烈衝突事件，張召忠認為這不外乎兩國領導人都有政治上的訴求。2月26日印度派12架幻象-2000、1架預警機以及1架加油機摧毀一座巴國境內由武裝份子控制的營地，再加上隔天的米格-21、蘇-30空襲，肯定是經過印度總理莫迪和國防部確認，這是一種國家對外侵略或者對外戰爭的行為。「莫迪為什麽這麽剛？現在著急出手？很有可能因為明年就是印度大選，他必須表現強硬的態度爭取選民支持」。另外，巴基斯坦總理新上任半年，肯定也是要表現強硬點。

至於此次印巴衝突會不會下一步發展成大規模的印巴戰爭，局座分析，據現在的形勢來看並不會發展為全面戰爭，畢竟背後還有中國、俄羅斯、美國等三個國家勸和，而他們都能對印巴施加相當的壓力。

▼列裝印度空軍的米格-21。

▲▼列裝印度空軍的米格-21。（圖／翻攝自新浪軍事）

事實上兩國衝突似乎已看見逐漸邁向落幕，巴基斯坦外交部長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）已在2月28日公開喊話，如果可以借此消除與印度的升級衝突，巴基斯坦已經準備好將俘虜的印度空軍飛行員釋放歸還。同日巴國總理伊姆蘭汗也承諾，將會在明天（週五）釋放印度飛行員，以示和平立場。

據了解，這名被巴軍俘虜的印度飛行員為中校階級，其父親是已退役的印度空軍上將。在巴方發布的影片中，遭俘虜的印度飛行員還一邊喝茶一邊接受詢問。他稱，「這裡茶好喝極了。我回到我的國家後也我不會改口。巴基斯坦軍官非常關心我，是真正的紳士。我對巴軍印象非常深刻。」

▼印度飛官Abhinandan Varthaman遭巴基斯坦拘留。（圖／路透）

▲▼印度飛官Abhinandan Varthaman遭巴基斯坦拘留。（圖／路透）

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關鍵字：梟龍,JF-17,巴基斯坦,印度,米格-21,張召忠,局座,國際軍武,軍武

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