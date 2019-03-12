導彈太少讓飛行員放不開　殲-20遭三代半戰機圍攻吞敗

▲殲-20在2018珠海航展閉幕日展示全掛載狀態。（圖／CFP）

軍武中心／綜合報導

已經正式列裝解放軍第一個作戰部隊的殲-20，在去年一場演習中遭到殲-10C與空警-2000攜手擊退，吞下首次敗仗。有專家分析，這場演習會遭到圍攻，最大原因在於殲-20的手頭導彈太少，讓飛行員放不開手腳，最終給了預警機額外的時間召喚三代半戰鬥機救援。

在「紅劍-2018」軍事演習中，2架殲-20首度模擬「橙軍」，主要扮演美軍F-22和F-35進行突襲。陸媒指出，儘管殲-20具有抗衡隱身戰機的能力，但來自北部戰區的殲-10C和殲-11B在預警機和電子干擾機的配合與支援下，依托由30多個單位組成的作戰體系，與這2架殲-20展開近距離纏鬥，最終模擬敵軍的殲-20被驅離，吞下首次敗仗。

《觀察者網》專欄作家席亞洲撰文分析，殲-20首次參加演習的戰例，如果飛行員放開手腳，在未被發現前，不是採取一對一跟蹤，逐個攻擊為預警機護航的三代戰鬥機，而是能同時對護航的多架三代機發射霹靂-15進行多目標攻擊，如此一來成功率是很高的。

但是當時飛行員為什麽沒有這麽做，文章強調「很大的原因是因為導彈少」。內容進一步指出，由於「手頭的導彈緊緊巴巴」，怕打一發導彈沒打中目標，就會有敵機漏網而對自己造成威脅，最後的結果是沒能在對手沒有警覺的情況下，能迅速將其全部擊落，就此給預警機額外的時間來召喚三代半戰鬥機救援。「如果殲-20當時有6枚或者更多中距彈，而不是4枚，那麽可能飛行員也會更加大膽。」

▼殲-10C戰機。（圖／翻攝自中國軍網英文網）

殲-20曾在2018年珠海航展閉幕式上，展示彈倉容量為內置彈艙的4枚中距彈及側彈艙的2枚近距格鬥彈。綜觀全球已服役的隱身戰機設計中，只有F-22和殲-20採用腹部主彈艙+機身兩側側彈艙相結合的做法。其中主彈艙容積較大，主要用來掛載體積較大、翼展較長的彈藥，如遠距、中距空空導彈、精確制導炸彈、反輻射導彈或空射巡航導彈等；而側彈艙容積較小，主要掛載近距格鬥導彈。

明顯殲-20主彈艙僅裝備4枚霹靂-15，比F-22的6枚AIM-120D導彈少了2枚。但大陸知名軍事博主「科羅廖夫」曾指出，霹靂-15幫助殲-20的中距空戰打擊範圍比F-22遠了80公里，更為重要的是，該導彈的超遠射程（200公里）已具備在戰敵機防禦範圍之外，摧毀對敵方大型預警機、電子偵察機的能力。

▼F-22全彈倉開啟低空掠過。（圖／達志影像／美聯社）