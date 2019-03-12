　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

導彈太少讓飛行員放不開　殲-20遭三代半戰機圍攻吞敗

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼珠海航展閉幕式，殲-20亮彈艙、殲-10B對衝表演特技飛行。（圖／CFP）

▲殲-20在2018珠海航展閉幕日展示全掛載狀態。（圖／CFP）

軍武中心／綜合報導

已經正式列裝解放軍第一個作戰部隊的殲-20，在去年一場演習中遭到殲-10C與空警-2000攜手擊退，吞下首次敗仗。有專家分析，這場演習會遭到圍攻，最大原因在於殲-20的手頭導彈太少，讓飛行員放不開手腳，最終給了預警機額外的時間召喚三代半戰鬥機救援

在「紅劍-2018」軍事演習中，2架殲-20首度模擬「橙軍」，主要扮演美軍F-22和F-35進行突襲。陸媒指出，儘管殲-20具有抗衡隱身戰機的能力，但來自北部戰區的殲-10C和殲-11B在預警機和電子干擾機的配合與支援下，依托由30多個單位組成的作戰體系，與這2架殲-20展開近距離纏鬥，最終模擬敵軍的殲-20被驅離，吞下首次敗仗。

《觀察者網》專欄作家席亞洲撰文分析，殲-20首次參加演習的戰例，如果飛行員放開手腳，在未被發現前，不是採取一對一跟蹤，逐個攻擊為預警機護航的三代戰鬥機，而是能同時對護航的多架三代機發射霹靂-15進行多目標攻擊，如此一來成功率是很高的。

但是當時飛行員為什麽沒有這麽做，文章強調「很大的原因是因為導彈少」。內容進一步指出，由於「手頭的導彈緊緊巴巴」，怕打一發導彈沒打中目標，就會有敵機漏網而對自己造成威脅，最後的結果是沒能在對手沒有警覺的情況下，能迅速將其全部擊落，就此給預警機額外的時間來召喚三代半戰鬥機救援。「如果殲-20當時有6枚或者更多中距彈，而不是4枚，那麽可能飛行員也會更加大膽。」

▼殲-10C戰機。（圖／翻攝自中國軍網英文網）

中國軍網英文網站披露一張殲-10C飛行照片，機翼下掛載AKD-88型中遠程空地導彈，顯示該機具備強悍的防區外精確打擊能力。（圖／翻攝自中國軍網英文網）

殲-20曾在2018年珠海航展閉幕式上，展示彈倉容量為內置彈艙的4枚中距彈及側彈艙的2枚近距格鬥彈。綜觀全球已服役的隱身戰機設計中，只有F-22和殲-20採用腹部主彈艙+機身兩側側彈艙相結合的做法。其中主彈艙容積較大，主要用來掛載體積較大、翼展較長的彈藥，如遠距、中距空空導彈、精確制導炸彈、反輻射導彈或空射巡航導彈等；而側彈艙容積較小，主要掛載近距格鬥導彈。

明顯殲-20主彈艙僅裝備4枚霹靂-15，比F-22的6枚AIM-120D導彈少了2枚。但大陸知名軍事博主「科羅廖夫」曾指出，霹靂-15幫助殲-20的中距空戰打擊範圍比F-22遠了80公里，更為重要的是，該導彈的超遠射程（200公里）已具備在戰敵機防禦範圍之外，摧毀對敵方大型預警機、電子偵察機的能力。

▼F-22全彈倉開啟低空掠過。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼F-22全彈倉開啟低空掠過。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
波音737再出事！聯航「引擎著火」迫降 乘客看到冒煙和閃光
勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密真的嚇到
「聽到床搖晃聲」人妻驚見夫床戰義兄19歲女：她說姑姑對不起
獨／通知前往輕生現場…警驚見「地址是我家」！碩士兒上吊亡
獨／行政院防虐童「兒少法」修正版本沒進立院

關鍵字：殲-20,隱身戰機,F-22,殲-10C,紅劍-2018,霹靂-15,大陸軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

環時：就算美國海軍原地不動　中國趕上也要幾十年

印巴空戰梟龍獲「首殺」　側後方發射霹靂-5擊落米格-21

梟龍打米格-21「沒太大意思」　局座：不算一個經典戰例

巴基斯坦疑用梟龍擊落2架印度戰機　國際訂單可望暴增

爸爸保健康　營養師：攝取蕃茄茄紅素可提高精子活動力

洛馬宣傳片直擊印度心房　推銷F-21模擬擊落中國殲-10

殲-10B實際戰力首度公開　1架對抗4架蘇-27取4：0戰績

導彈太少讓飛行員放不開　殲-20遭三代半戰機圍攻吞敗

第二個作戰部隊亮相？　中航工業疑曝2名殲-20女飛行員

立委高潞·以用質疑潛艦國造：台灣只能做殼　核心設備都外資

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

大陸電競飯店結合「住宿＋吃雞」 1天450元每天入住率達七成

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

侯昌明參加失智父「畢業典禮」　哽咽告訴他：你放心去吧...

王嘉爾.蕭敬騰.陳粒新歌全球首唱　選手驚見MATZKA..一唱就過關

歐陽妮妮淚崩！「大家都不敢問我」　一回家看見這幕哭了

導彈太少讓飛行員放不開　殲-20遭三代半戰機圍攻吞敗

第二個作戰部隊亮相？　中航工業疑曝2名殲-20女飛行員

立委高潞·以用質疑潛艦國造：台灣只能做殼　核心設備都外資

美軍售量佔全球第一　每2分就有武器賣到中東

海陸偵搜專長班開訓　41位學員著迷彩服游泳闖關

象徵軍誼永固　嚴德發與瓜地馬拉防長相互贈勳

美F-35戰機、俄S-400防空系統選哪個？ 土耳其：兩個都要

歌壇天后來加持＋愛人幫編舞　力挺影后轉戰流行樂壇

「妳82歲就打82下」19歲孫甩巴掌、水壺蓋敲頭　嬤哭：若我離開誰顧他？

波音737飛機再出事！聯航「引擎著火」迫降　乘客：看到冒煙和閃光

寬褲BYE！韓妞都在穿「奶奶褲」遮臀線　搭配莫蘭迪色一秒變溫柔系小姊姊

父母真的不能和小孩搞亂倫嗎？　理由又是什麼？

小英開國安會議反制「一國兩制」　國民黨：充滿選舉考量

孽孫持電蚊拍「幾歲打幾下」　82歲嬤報警求救　

第二屆台北米其林指南4/10公布　首屆摘星餐廳回顧

單身狗恨啊！「天天閃瞎別人」星座Top4　和另一半惹人厭上榜？

徐生明遺孀拜會魏應充　味全龍教練名單4月初出爐

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

軍武熱門新聞

殲-20遭圍攻吞敗因手中導彈太..

高潞·以用質疑「潛艦國造」能力

美軍售量佔全球第一　52％賣到..

中航工業疑曝2名殲-20女飛行..

海陸148期偵搜專長班開訓

梟龍總師：第3批將提高信息化作..

土耳其：美F-35、俄S-4..

環時：中國戰力排不到全球第二

梟龍首殺？印度被俘飛官：我被F..

德媒：中國是穿著短褲的世界強國

嚴德發與瓜地馬拉防長相互贈勳

印度潛艦被逼上浮！遭巴國海軍攔..

美軍很快將擁有「潛艦母艦」

美低成本無人機XQ-58A試飛..

更多熱門

相關新聞

中航工業疑曝2名殲-20女飛行員

殲-20動向無疑仍是大陸軍迷最關注的焦點，近日網傳有4架該型戰機同時飛過中國西南某地上空，此舉可能表明繼東部戰區後，南部戰區也出現一支裝備該隱身戰機的航空兵部隊正式對外亮相。知名軍事專家杜文龍曾分析，殲-20已能實現全疆域作戰，預估未來將會裝備500架左右。

高潞·以用質疑「潛艦國造」能力

土耳其：美F-35、俄S-400兩個都要

楊偉：中國軍工發展只能自主創新

寧陽艦21年前為光華四號計畫輸入台灣

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

獨／通知輕生案　警見死者是親兒

勝利群組爆「有大咖女星私密片」

鄭俊英「老司機群組」對話渣爆！

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒還她

早餐吃1顆蛋超棒！「5大好處曝光」

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

她月台往返8趟崩潰！長榮妹神救援

「聽到床搖晃」人妻凌晨驚見老公床戰義兄女兒

龍俊亨認：跟鄭俊英對話的人是我

散播偷拍片被逮！崔姓歌手曝光

北捷驚見90°直角方塊頭！12級風吹不動

F雪球妹銷魂自拍！身後「吊滿40個乾屍」

網瘋傳神隱少女原型　地主崩潰：求別來

網購屈臣氏1千5百萬商品都0元　駭客貪心露餡

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫面

更多

最夯影音

更多

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面