　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

加速新核潛艇研發 　渤船重工整體併入大船重工

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼解放軍在2018年4月12日於海南島三亞外海舉行海上閱兵，共有48艘軍艦與核潛艇、76架戰機，以及上萬名官兵參加。（圖／翻攝自大陸央廣軍事）

▲解放軍094A型戰略核潛艇在2018年海上閱兵首度公開亮相。（圖／翻攝自大陸央廣軍事）

軍武中心／綜合報導

呼應兩會期間官方喊出船舶企業重組，中國船舶重工股份有限公司（中船重工）近日發布公告，解放軍核潛艇唯一生產組裝基地的渤海船舶重工有限責任公司（渤船重工），成為大連船舶重工集團有限公司（大船重工）的全資子公司。外界分析，兩大船廠的合併可望加速中國水面艦船、核潛艇在等主戰裝備的研發和製造。

中船重工公告稱，擬將該公司持有的渤船重工100%的股權劃歸大船重工，渤船重工成為大船重工的全資子公司。中船重工強調，此舉為貫徹落實黨中央國務院關於推進供給側結構性改革，更好地發揮國有企業在供給側結構性改革中的作用，更好地履行「保軍強軍」責任，加快推動軍民融合深度發展。

實際上，今年3月9日正值兩會（人大會議、政協會議）期間，中國官方就明確要在2019年推進裝備製造、船舶、化工等領域企業重組。中船重工指出，此番整合除了能削減過剩產能，擴大有效供給，促進公司船舶及海洋裝備業務的轉型升級，還能確保軍工科研生產任務完成，為建設世界一流海軍提供裝備支撐，推動實現海洋強國戰略。

大陸日前有解放軍潛艦廠房內部車間的照片曝光在網路上。（圖／翻攝自《中船重工》Wechat官方專頁）

▲網路曝光大陸潛艦廠房內部車間照片。（圖／翻攝自《中船重工》Wechat官方專頁）

資料顯示，大船重工目前研發的船艦包含中國首艘國產航母002型、055型導彈驅逐艦、052D型導彈驅逐艦等一批先進主戰裝備。渤船重工則是中國知名的核潛艇唯一生產組裝基地，過去為中國海軍提供過091型、093型攻擊核潛艇，092型、094型戰略核潛艇，目前各方認為該船廠正在研製095型及096型核潛艇。

最讓中國海軍期待問世的096型戰略核潛艇，預估可以攜帶24枚巨浪-3型多彈頭洲際彈道導彈，能夠一次攻擊240個目標，射程遠達12000公里，每枚導彈可以攜帶8至10個核彈頭，整體性能接近美國的「俄亥俄」級或俄羅斯的「北風之神」級戰略核潛艦，甚至具備極地冰層覆蓋下發射飛彈的能力。

未來隨著096型戰略核潛艇的入列，中國將具備西方所謂的「2艘在巡邏區戰備巡邏、2艘在基地與戰區之間往返、2艘在基地維修與休整」的部署規模，解放軍的潛基戰略核反擊力量將擁有真正的核威懾能力。

▼解放軍096型戰略核潛艇模型。（圖／翻攝自維基百科）

解放軍096型戰略核潛艇模型。（圖／翻攝自維基百科）

ET快訊
鄧紫棋爛臉素顏求救！醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆
殺妻吞腦漿被關20年！食人男出獄「斬首阿姨」5歲童全程目睹
噴飛瞬間畫面曝光！速霸陸打滑煞不住墜30m酒駕男慘死
鈴木一朗前主播妻「超凍齡美顏」引熱論　網推爆：好有氣質

關鍵字：渤船重工,大船重工,中船重工,兩會,核潛艇,096型,大陸軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

導彈太少讓飛行員放不開　殲-20遭三代半戰機圍攻吞敗

房東案影響？　九把刀認「自大」坦言生日過得不快樂

印巴空戰梟龍獲「首殺」　側後方發射霹靂-5擊落米格-21

梟龍打米格-21「沒太大意思」　局座：不算一個經典戰例

巴基斯坦疑用梟龍擊落2架印度戰機　國際訂單可望暴增

洛馬宣傳片直擊印度心房　推銷F-21模擬擊落中國殲-10

加速新核潛艇研發 　渤船重工整體併入大船重工

5架幻象衝場揭幕　臺北港「國防知性之旅」見證國軍戰力

嚴德發：聯合情監偵各項指管作為　攸關區域情勢演變

特4營突擊作戰演練　室內空間掃蕩快速奪取目標

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

最強美腿橋本有菜親身示範　伸長腿鴨子坐學會性感5連拍

帶「法國媽媽」參加台灣婚禮　東坡肉好吃到爆炸！表情超Q

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻　無限「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話

澳洲無尾熊躲車內吹冷氣避暑　車主崩潰「連哄帶餵水」驅趕

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

桃園人激推的現烤一鴨三吃 獨特「鹹酥鴨」咬下會滴汁！

加速新核潛艇研發 　渤船重工整體併入大船重工

5架幻象衝場揭幕　臺北港「國防知性之旅」見證國軍戰力

嚴德發：聯合情監偵各項指管作為　攸關區域情勢演變

特4營突擊作戰演練　室內空間掃蕩快速奪取目標

廣島吳市直擊「親潮級」潛艦　軍事迷拍照熱點曝光

殲-11B首次搭載霹靂-15亮相！　將提升解放軍空軍作戰能力

解放軍核彈頭至少1500枚　金燦榮：估計可摧毀「它」三、五遍

紀念潛艇兵節　俄公布4枚布拉瓦導彈齊射畫面

美軍提「威脅論」 陸國防部：中國是世界和平建設者

台灣起落100年　陳菊：總統府已經是人民的總統府

熬夜爆肝快補救！8大食材「幫肝解毒」...蒜頭別再挑掉啦

八點檔女星按摩到一半…師傅突消失留她「裸體吹冷風」

特警來了！台中夜店MUSE鬥毆又高調營業　分局長霸氣5字回應

轉身配藥...待診貓隔窗偷看針筒「驚恐起立」：夭壽加大支！

朋友遊大阪！他傻住「逛塔位幹嘛」職業病發作　網全看錯...內行激推神店

馬利驚傳「獵人屠村」！包圍村莊進屋攻擊　至少100多人死亡

角逐總統大位　苗博雅評「柯文哲沒準備好　韓國瑜沒資格」

快訊／韓國瑜澳門午宴地點曝光！ 會見曾任職大陸政協委員吳福

機車亂入！「台灣鐵人一哥」謝昇諺遭擦撞倒地無奈棄賽

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

軍武熱門新聞

金燦榮暗示中國核彈頭至少150..

殲-11B搭載霹靂-15首亮相..

廣島吳市直擊「親潮級」潛艦

台灣防禦力世界強　中共敢打穩G..

5架幻象衝場揭幕國防知性之旅

俄公布4枚布拉瓦導彈齊射畫面

特4營突擊作戰戰術演練

發動機技術快陸20年　美F13..

雲峰飛彈是中科院的傲世佳作

新竹樂山預警雷達基地傳塌陷

雄三打遼寧號？公布這種照片就贏..

日本第19艘潛艦翔龍號服役　隱..

德媒：中國是穿著短褲的世界強國

福衛五號對焦！清楚拍到美B-5..

更多熱門

相關新聞

廣島吳市直擊「親潮級」潛艦

日本自衛隊為因應區域局勢的變化，近年來持續加強海軍實力，包括已經將潛艦數量提升到19艘，2021年更打算把潛艦數量增加到22搜，包括最新服役的蒼龍級潛艦「翔龍號」以及出雲級航母「加賀號」都部署在廣島吳市的吳港海軍基地，更顯示吳港戰略地位的重要性。

殲-11B搭載霹靂-15首亮相！

俄公布4枚布拉瓦導彈齊射畫面

陸國防部：是世界和平建設者

土國拒挺川普：不允許佔領戈蘭高地合法化

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

即／國一南下8車連環撞　1死4傷

熬夜胖死！23點後才睡「直毀7部位」

慈禧5代外孫女曝！驚人顏值嚇歪網

台東公路7次神秘閃燈　他47秒見證人情味感動

即／65快速道路速霸陸摔下橋　駕駛無生命跡象

第2波全台掃雨！最冷時刻終極14℃

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省

只有弟弟喝蛋花湯！少女怒吞藥留遺書

員工煮水方位錯了！網迷茫真相長知識

阿母年輕是仙氣正妹　他翻40年前舊照嚇壞

周杰倫宣布：是時候了！粉絲全哭了

上班11小時領1千！男離職秒收8+9簡訊

林志穎親弟結婚！　千萬超跑迎親

殺妻吞腦漿被關出來！男又斬首阿姨燒烤

肚炸屎見「根狀物」橫卡！她：在裡面25年

更多

最夯影音

更多

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

最強美腿橋本有菜親身示範　伸長腿鴨子坐學會性感5連拍

帶「法國媽媽」參加台灣婚禮　東坡肉好吃到爆炸！表情超Q

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面