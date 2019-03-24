加速新核潛艇研發 　渤船重工整體併入大船重工

▲解放軍094A型戰略核潛艇在2018年海上閱兵首度公開亮相。（圖／翻攝自大陸央廣軍事）

軍武中心／綜合報導

呼應兩會期間官方喊出船舶企業重組，中國船舶重工股份有限公司（中船重工）近日發布公告，解放軍核潛艇唯一生產組裝基地的渤海船舶重工有限責任公司（渤船重工），成為大連船舶重工集團有限公司（大船重工）的全資子公司。外界分析，兩大船廠的合併可望加速中國水面艦船、核潛艇在等主戰裝備的研發和製造。

中船重工公告稱，擬將該公司持有的渤船重工100%的股權劃歸大船重工，渤船重工成為大船重工的全資子公司。中船重工強調，此舉為貫徹落實黨中央國務院關於推進供給側結構性改革，更好地發揮國有企業在供給側結構性改革中的作用，更好地履行「保軍強軍」責任，加快推動軍民融合深度發展。

實際上，今年3月9日正值兩會（人大會議、政協會議）期間，中國官方就明確要在2019年推進裝備製造、船舶、化工等領域企業重組。中船重工指出，此番整合除了能削減過剩產能，擴大有效供給，促進公司船舶及海洋裝備業務的轉型升級，還能確保軍工科研生產任務完成，為建設世界一流海軍提供裝備支撐，推動實現海洋強國戰略。

▲網路曝光大陸潛艦廠房內部車間照片。（圖／翻攝自《中船重工》Wechat官方專頁）

資料顯示，大船重工目前研發的船艦包含中國首艘國產航母002型、055型導彈驅逐艦、052D型導彈驅逐艦等一批先進主戰裝備。渤船重工則是中國知名的核潛艇唯一生產組裝基地，過去為中國海軍提供過091型、093型攻擊核潛艇，092型、094型戰略核潛艇，目前各方認為該船廠正在研製095型及096型核潛艇。

最讓中國海軍期待問世的096型戰略核潛艇，預估可以攜帶24枚巨浪-3型多彈頭洲際彈道導彈，能夠一次攻擊240個目標，射程遠達12000公里，每枚導彈可以攜帶8至10個核彈頭，整體性能接近美國的「俄亥俄」級或俄羅斯的「北風之神」級戰略核潛艦，甚至具備極地冰層覆蓋下發射飛彈的能力。

未來隨著096型戰略核潛艇的入列，中國將具備西方所謂的「2艘在巡邏區戰備巡邏、2艘在基地與戰區之間往返、2艘在基地維修與休整」的部署規模，解放軍的潛基戰略核反擊力量將擁有真正的核威懾能力。

▼解放軍096型戰略核潛艇模型。（圖／翻攝自維基百科）