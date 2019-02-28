巴基斯坦疑用梟龍擊落2架印度戰機　國際訂單可望暴增

▲疑似被巴基斯坦擊墜的印度戰機。（圖／Muhammad Abuzar Ghaffari KP臉書粉專）

軍武中心／綜合報導

印度和巴基斯坦在喀什米爾地區衝突升級，兩國媒體互相在網路針對戰績大打口水戰。巴基斯坦多個媒體社交帳號指出，27日當天是由JF-17「梟龍」戰鬥機擊落2架印軍戰鬥機，若此事屬實，將成為梟龍首次獲得實戰紀錄。不過截至目前為止，該消息仍未獲得巴基斯坦官方確認。

印巴發生近20年來未有的激烈空戰，導火線是在14日印度控制的喀什米爾地區發生恐怖攻擊，印方認為是巴基斯坦境內恐怖組織的行動，因此26日派遣12架幻象-2000越境展開空襲，並成功摧毀了一座巴國境內由武裝份子控制的營地。當時傳出巴方也隨即派遣JF-17升空攔截，但印度戰機仍安全飛回。

隔天巴基斯坦空軍隨即展開報復行動，巴基斯坦空軍宣布，巴軍27日擊落2架印軍戰機，並俘虜1名印軍飛行員，同時被俘印度飛行員的圖片也已被上傳至社群網絡，甚至有消息稱，該名印軍飛行員是一名聯隊指揮官。

▲巴基斯坦空軍的F-16戰機。（圖／翻攝自新浪軍事）

印度方面也不甘示弱，聲稱巴方F-16侵入印控喀什米爾，遭到印度空軍蘇-30戰鬥機反擊，最終被擊落一架。不過相較巴基斯坦陸續公開各項有力的影片證實戰功，印方到目前為止仍未公布相關證據。而巴方也對外強調，他們並有派遣任何F-16戰機參加當天行動。

事實上，從空軍裝備數量和質量來說，印度空軍占了絕對優勢，戰鬥機和攻擊機總數超過600架，包含米格-29UPG、美洲虎、幻象-2000以及蘇-30MKI等，這些飛機都具備相當的對地攻擊能力。反觀巴基斯坦則只有200架左右的飛機，其中以F-16和JF-17戰鬥機為空戰核心，殲-7PG負責輔助，同時具備超視距攻擊能力的飛機也只有少部分F-16和JF-17。

若是2架印度戰機確定是由JF-17所擊落，這就是中巴合作研製的梟龍戰機獲得首次空戰戰果。值得注意的是，梟龍也參與近期馬來西亞皇家空軍所釋出的輕型戰鬥機訂單競爭，經過這次的實際戰火洗禮，外界認為將更加提升該機的出線機會，甚至在未來的國際市場獲得更大矚目。

▼裝備巴基斯坦空軍的梟龍戰機（FC-1，巴基斯坦稱為JF-17）。（圖／翻攝自新浪軍事）