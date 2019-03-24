見義大利總理　習近平：雙方開展合作一帶一路天經地義

▲習近平在羅馬與義大利總理孔蒂會談。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平23日在羅馬同義大利總理朱塞佩·孔蒂（Giuseppe Conte）會談，習近平強調，中義雙方合作前景光明。孔蒂則表示，習近平這次的訪問，必將引領義中關係邁向更高水平。雙方並於會談後，共同見證簽署和交換中義關於共同推進「一帶一路」建設的諒解備忘錄等雙邊合作文件。

《新華社》指出，習近平強調，中義雙方發展目標契合，經濟互補性強。中方願同義方一道，全面擴大和深化雙邊關係。雙方要加強頂層設計，夯實政治基礎，加強高層交往，密切各部門各層級對話，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持。中國和義大利分處古絲綢之路兩端，開展「一帶一路」合作天經地義。

▲習近平在羅馬與義大利總理孔蒂會談。（圖／翻攝自《新華社》）

習近平指出，中國堅持擴大開放，歡迎包括義大利在內各國企業赴華投資興業，「我們也鼓勵中國企業特別是高技術企業在義大利投資發展，視義方為開展科技創新合作的重要夥伴。中國政府一貫鼓勵中國企業按照商業原則和國際規則，在遵守當地法律基礎上在海外開展合作。希望義大利政府繼續為中國投資者提供良好營商環境。」

孔蒂表示，義方高度重視義中關係，在即將迎來兩國建交50周年之際，願同中方深化全面戰略夥伴關係，拓展經貿、投資、能源、農業、文化、旅游、航空等合作。義大利在互聯互通建設方面有著特殊地理優勢，「我們很高興抓住歷史機遇，參加共建『一帶一路』，堅信這將有助於充分挖掘義中合作潛力。我期待著出席第二屆『一帶一路』國際合作高峰論壇。義方歡迎中國企業來義投資，實現互利共贏。」

據了解，孔蒂是義大利第58任總理，於2018年6月1日就任，組建義大利首個疑歐民粹政府。