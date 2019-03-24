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首個G7國加入！義大利簽一帶一路　牛彈琴：2019中國外交最大突破

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▲習近平在羅馬與義大利總理孔蒂會談。（圖／翻攝自《新華社》）

▲大陸國家主席習近平會晤義大利總理孔蒂。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

大陸國家主席習近平23日與義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）會談，更共同見證了中義關於「一帶一路」建設的諒解備忘錄等雙邊合作文件簽署。對此，《牛彈琴》表示，「毫無疑問，這是2019年迄今中國外交的最重大突破。」

具新華社背景的微信公眾號《牛彈琴》指出，看似簽約條件很平常，但最特殊的點就在於，義大利是第一個加入「一帶一路」的G7國家。據了解，G7為七大工業國組織的簡稱，為世界上主要的已發展國家所組成的國際建制，G7國家分別為，美國、英國、德國、法國、日本、義大利、加拿大；1997年俄羅斯加入後改稱為G8，但因2014年俄國會籍被凍結，所以又復稱為G7。

▲習近平在羅馬與義大利總理孔蒂會談。（圖／新華社）

▲中義雙方進行會談。（圖／新華社）

評論表示，這七個世界上最發達的西方國家，是美國最親密的盟友圈，雖然「一帶一路」倡議5年多來，加入的國家已有100多個，但絕大多數都還是發展中國家；「G7一直冷眼旁觀，最主要的原因，就是美國的壓力」。

對於義大利加入「一帶一路」，美國白宮國家安全委員會發言人馬奇斯（Garrett Marquis）更指出，此舉將極大損害義大利的國際形象。

評論指出了這次中義會晤的三大要點，第一，這是歷史性的機遇，義大利很高興地抓住了；第二，共建「一帶一路」，更能充分挖掘兩國的合作潛力；第三，孔蒂本人更將參與第二屆「一帶一路」峰會。

「這無疑是『一帶一路』歷史上的一個具里程碑意義的重大突破」，評論表示，在吸引了眾多發展中國家外，現在又多了一個西方強國；不過，這還只是開始。

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關鍵字：一帶一路,習近平,中國,大陸,義大利,Giuseppe Conte,孔蒂,Garrett Marquis,G7,美國

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