陸媒稱台灣F-16「桶滾動作」壓制轟6K　我空軍斥：純屬虛構的假消息

▲我國F-16戰機。（圖／記者李毓康攝）

軍武中心／綜合報導

中國大陸軍事網站日前以「起底台灣空軍王牌部隊」為題報導，指稱去年解放軍轟6K戰機繞台時，曾遭台灣F-16以「桶滾式戰術」動作繞行反制，展示其拒統的決心。我國空軍司令部23日表示，凡是進入台灣防空識別區的不明機艦，空軍均依戰備規定派戰機執行監控、警告及驅離，強調該篇報導內容為純屬虛構的「假訊息」。

《新浪軍事》該篇刊文先是介紹我國空軍第四聯隊的歷史，稱該聯隊自1997年起成為「台空軍首支F-16部隊，歷經四年時間的接機訓練，於2001年12月舉行成軍典禮，再次成為海峽這一側最危險的敵人」。

▲解放軍空軍「轟-6K」戰略轟炸機。（圖／CFP）

該文透露，2018年4月，共軍一次繞台任務期間，第四聯隊派出1批2架F-16攔截伴飛，F-16長機插入轟-6K編隊之間，並在貼近轟-6K長機右側之後進行了「桶滾」動作。最後還提到，這群台灣空軍飛行員因為待遇良好、薪資優渥、普遍有過赴美受訓經歷，「是台軍中拒統傾向最為強烈的一個戰鬥員群體」。

對此，空軍司令部發布新聞稿表示，凡是進入台灣防空識別區的不明機艦，空軍均依戰備規定派戰機執行監控、警告及驅離，以確保台灣領空安全。對於遠海長航的中共機艦，空軍依照「不迴避、不挑釁、不畏戰」原則，嚴密監控及時應處，從未有刻意挑釁的情事發生，此篇報導內容為純屬虛構的「假訊息」。