超大逆轉？　信義區男遭砍卡遮雨棚犯嫌：刀是被害人帶的

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

台北市信義區虎林街164巷24日中午一名林姓男子全身是血，倒臥在2樓遮雨棚上，鄰居見著後嚇壞報警，幸好人送往北醫前意識都還清楚。警方初步調查，林男日前與友人發生口角，相約談判後遭對方人馬砍傷，身上有6處刀傷，目前已經調閱監視器，追查嫌犯。信義警分局案發後短短2小時內，陸續逮捕3名到場助威少年犯嫌到案，結果案情出現大逆轉，落網少年供稱：「刀子是林男（被害人）帶來的！他先砍我們，我們才奪刀反擊」警方表示仍追查遭砍涉案主嫌到案以釐清真相。

▲虎林街24日中午發生一起砍人案，現場血跡斑斑。（圖／記者黃彥傑攝）

經警方調查，被害人林姓男子(18歲)前幾天與國中同學到KTV喝酒，結果爆發口角衝突，之後雙方約24日單獨出來談判，沒想到對方卻找了約4、5人助陣，講沒幾句話就有人持刀朝自己身上狂砍，對方惡劣到持刀砍傷被害人後，甚至把被害人機車鑰匙丟往2樓遮雨棚，想藉此阻擋林姓男子逃逸、報警。

▲圖為兇案現場外觀（圖／記者黃彥傑攝）

被害人等到行兇惡煞離去後，才忍痛爬上樓去撿拾，最後因為失血過多不支倒地。目擊者心有餘悸向警方表示，一抬頭看居然有一個人渾身是血倒在2樓遮雨棚上，才會嚇壞了趕緊報警。警方則指出，中午12時接獲民眾報案，到場後趕緊架設梯子讓林男爬下，經包紮止血後把人送往北醫治療，目前仍在昏睡觀察中。警方調閱監視器，發現最少有6名青少年參予這場持械鬥毆，目前正緊急追查這些涉案人到案說明。

警方在事發後兩小時內，迅速逮捕3名到場助威少年帶回調查，結果案情出現驚天大逆轉，有名涉案少年向警方表示：「兇刀是林男帶來要砍我們的！我朋友被砍奪刀反擊，他才會受傷！」對此信義警方說：由於目前被害人仍在醫院治療，並經醫師施打鎮靜劑休息尚未製作筆錄說明事發過程。外加兩名涉案砍人主嫌仍在逃，警方目前仍無法證實兇刀究竟是何種類及何人攜帶，但警方強調有信心會迅速偵破此案釐清這起離奇砍殺械鬥案的真相。