　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

超大逆轉？　信義區男遭砍卡遮雨棚犯嫌：刀是被害人帶的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

台北市信義區虎林街164巷24日中午一名林姓男子全身是血，倒臥在2樓遮雨棚上，鄰居見著後嚇壞報警，幸好人送往北醫前意識都還清楚。警方初步調查，林男日前與友人發生口角，相約談判後遭對方人馬砍傷，身上有6處刀傷，目前已經調閱監視器，追查嫌犯。信義警分局案發後短短2小時內，陸續逮捕3名到場助威少年犯嫌到案，結果案情出現大逆轉，落網少年供稱：「刀子是林男（被害人）帶來的！他先砍我們，我們才奪刀反擊」警方表示仍追查遭砍涉案主嫌到案以釐清真相。

 ▲▼虎林街,砍人,少年。（圖／記者黃彥傑攝）

▲虎林街24日中午發生一起砍人案，現場血跡斑斑。（圖／記者黃彥傑攝）

經警方調查，被害人林姓男子(18歲)前幾天與國中同學到KTV喝酒，結果爆發口角衝突，之後雙方約24日單獨出來談判，沒想到對方卻找了約4、5人助陣，講沒幾句話就有人持刀朝自己身上狂砍，對方惡劣到持刀砍傷被害人後，甚至把被害人機車鑰匙丟往2樓遮雨棚，想藉此阻擋林姓男子逃逸、報警。

▲▼虎林街,砍人,少年。（圖／記者黃彥傑攝）

▲圖為兇案現場外觀（圖／記者黃彥傑攝）

被害人等到行兇惡煞離去後，才忍痛爬上樓去撿拾，最後因為失血過多不支倒地。目擊者心有餘悸向警方表示，一抬頭看居然有一個人渾身是血倒在2樓遮雨棚上，才會嚇壞了趕緊報警。警方則指出，中午12時接獲民眾報案，到場後趕緊架設梯子讓林男爬下，經包紮止血後把人送往北醫治療，目前仍在昏睡觀察中。警方調閱監視器，發現最少有6名青少年參予這場持械鬥毆，目前正緊急追查這些涉案人到案說明。

警方在事發後兩小時內，迅速逮捕3名到場助威少年帶回調查，結果案情出現驚天大逆轉，有名涉案少年向警方表示：「兇刀是林男帶來要砍我們的！我朋友被砍奪刀反擊，他才會受傷！」對此信義警方說：由於目前被害人仍在醫院治療，並經醫師施打鎮靜劑休息尚未製作筆錄說明事發過程。外加兩名涉案砍人主嫌仍在逃，警方目前仍無法證實兇刀究竟是何種類及何人攜帶，但警方強調有信心會迅速偵破此案釐清這起離奇砍殺械鬥案的真相。

ET快訊
圖解一周天氣四部曲！2波鋒面掃雨變天　「越往北降雨機率越高」
遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何

關鍵字：信義區,虎林街,砍殺,少年

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

韓國瑜到深圳　國台辦聯絡局長劉軍川、立委許淑華迎接

新科議員批「主權不能賣」　韓國瑜：不會因為有批判就停止

韓國瑜搭船赴深圳　記者「大字型」接受金屬探測器安檢

前天道盟主「瘋濟公」癌逝！黑白道逾5千人送行...400警荷槍實彈戒護

史上最噁酒駕「反取締」！　他當街拉屎丟警...還丟中臉

鼓山警清槍走火片瘋傳　沒人敢認！警局長震怒「8人連坐處分」

約北市信義區談判！他遭人圍砍「身中6刀」...渾身血倒2樓遮雨棚

超大逆轉？　信義區男遭砍卡遮雨棚犯嫌：刀是被害人帶的

快訊／醉漢中興公園爆衝突！1男遭「銳器刺穿」　左後腰濺血

4歲女童怨「叭噗痛」！外婆一聽嚇傻追問　原因讓人心碎了

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻　無限「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話

帶「法國媽媽」參加台灣婚禮　東坡肉好吃到爆炸！表情超Q

桃園人激推的現烤一鴨三吃 獨特「鹹酥鴨」咬下會滴汁！

澳洲無尾熊躲車內吹冷氣避暑　車主崩潰「連哄帶餵水」驅趕

最強美腿橋本有菜親身示範　伸長腿鴨子坐學會性感5連拍

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

超大逆轉？　信義區男遭砍卡遮雨棚犯嫌：刀是被害人帶的

快訊／醉漢中興公園爆衝突！1男遭「銳器刺穿」　左後腰濺血

4歲女童怨「叭噗痛」！外婆一聽嚇傻追問　原因讓人心碎了

尾隨搭訕女高中生！色狼爽摸大腿「想做朋友」　傻留臉書G了

進香返家遊覽車擦撞機車　騎士卡車底左肩變形

天道盟「濟公」告別式花費千萬　「鐵霸」將正式接任盟主

客人送洗紅貴賓「嗯嗯了」　寵物店員一巴掌打死牠…判拘50天

蘆洲封街湧上萬黑衣人！前天道盟主「瘋濟公」公祭　警帶回35少年調查

「讀妳訊息才車禍」他瞎扯無法DIY　女同學愧疚答應幫忙遭硬上

酒駕載她上班！左彎側翻「衝破護欄摔30m」慘死　女友見屍崩潰痛哭

熱搜保養控狂囤貨的6款神級單品　「王菲霜」讓肌膚爆水、「神仙水」解乾荒

《微微一笑》3年鄭爽穿泳裝！　大露雪白長腿…網傻眼：默默放下手邊零食

雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

鮪魚比基尼挖「水滴型巨洞」！　帛琉錄影…東、西半球被看光

海莉傻眼開嗆小賈粉絲！　腦補太多「真的超愚蠢」

「隔壁自助餐難吃！」米粉湯無辜被牽連　業者傻眼吞一星負評

UBA／健行成軍6年奪第2冠　劉孟竹：滋味一樣甜美

UBA／本屆最風光　陳孟欣橫掃MVP、新人、助攻后

罹難者可能「瞬間汽化」！江蘇化工廠爆炸…封鎖區情況曝光

趴睡版維尼、史迪奇抱枕萌炸！春天就是要和《迪士尼》一起賴床

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

社會熱門新聞

即／國一南下8車連環撞　1死4..

即／65快速道路速霸陸摔下橋　..

酒駕噴飛摔30m護欄慘死　女友..

「暗黑版周子瑜」　西門町賣淫被..

即／三重公寓深夜爆炸聲　女住戶..

天道盟主瘋濟公24日公祭　警動..

前天道盟主「瘋濟公」公祭　湧進..

驚悚畫面曝光！「速霸陸」疑超速..

超豪華！天道盟「濟公」告別式花..

夜店亂鬥狂姊弟毆警　所長怒衝上..

夫妻國道爆頭！10歲兒不敢看：..

拉K拉到病床　熟女把床都弄濕了

夫妻被撞死　肇事比丘已無保請回

男框極品服務生　一開口丟包錢櫃

更多熱門

相關新聞

父遭控性侵1年366次　特徵證清白

新竹許男遭控長期性侵3名親生兒，其中長子控父在家中1年性侵他366次、許男還曾在汽車旅館性侵3子再與媽媽嘿咻，長子耳濡目染竟也性侵弟弟。許男經過法院三審終於還他清白，獲判無罪的許男透過辯護律師彭首席表示，被起訴的時侯，一度氣得想拿刀「出草」，但最後法官的判決讓他感到欣慰。

無牆美術館10大看點　信義區登場

為買iPhone！詐騙車手集團專詐獨居老人

高中生為一筆錢吵架跳樓…爸媽崩潰

即／板橋少年墜樓　家屬報警搶救中

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

慈禧5代外孫女曝！驚人顏值嚇歪網

「我是衛生紙」貼圖　衝熱門排行第三

熬夜胖死！23點後才睡「直毀7部位」

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流

網揭「婚禮小卡」強大隱藏功能！

台東公路7次神秘閃燈　他47秒見證人情味感動

即／國一南下8車連環撞　1死4傷

路路遭哥哥好友「性侵長達1年」

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」

即／65快速道路速霸陸摔下橋　駕駛無生命跡象

被公公撩到害羞！媳婦：老公還沒回來

第2波全台掃雨！最冷時刻終極14℃

酒駕噴飛摔30m護欄慘死　女友見屍痛哭

生理期曖昧男關心　下秒讓蘿莉塔幻滅

更多

最夯影音

更多

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻　無限「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面