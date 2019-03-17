為買iPhone！　詐騙車手集團專詐獨居老人　4人未成年

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊日前破獲一組詐騙車手集團，17日發布預警！警方這次行動逮捕7名涉案車手，其中有4名未成年車手，該集團利用假檢警老梗欺騙年老銀髮族、且連續詐騙被害人，地點遍布台北市文山區、北投區、桃園蘆竹一代，得手約200萬元新台幣，所幸警方介入攔阻成功擋下其他310萬元現金，警方陸續收網逮捕該車手集團7名嫌犯，警方指出少年車手為了購買iPhone等高價手機加入詐騙集團賺錢、青少年金錢至上的扭曲價值觀讓警方不禁喟嘆：「學校和家庭教育真的要再努力！」

▲警方搜出車手集團詐騙民眾的變造院檢公文。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵七大隊第三隊長李奇勳說明案情。（圖／記者張君豪攝）

刑事局表示，該車手集團鄭姓主嫌（21歲）為詐騙集團車手頭，專門吸收未成年或者20歲以下車手，與詐騙集團call客機房合作，以假檢警監管帳戶、被害人涉及冒用健保卡，銀行帳戶被監管等理由，要求被害的銀髮族要提領交出帳戶金額供監管，否則將遭法院羈押。

然後鄭姓車手頭在派出少年車手穿西裝打領帶，持偽冒的法院、地檢署公文取信被害人、公文官防甚至冒名「檢察官吳文正」藉此取信被害人、警方指出吳姓檢察官目前任職新北地檢署、但公文官印卻是台北地檢署，司法界人士一看就知道是變造公文，但詐騙集團卻以這樣粗劣的變造手段陸續詐騙銀髮退休族。

▲警方逮捕車手集團的鄭姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，該案被害人都是年長獨居老人，包含一名家住北市文山區的54歲被害男子，去年12月3日遭車手騙走197萬元，兩名李姓、吳姓車手再度上門取款時遭警方逮捕。今年1月警方分批在北投區和桃園蘆竹區再度逮捕3名未成年車手盜案，警方解析車手通聯和證詞後，3月15日逮捕鄭姓主嫌，並查口犯案手機和假公文等犯案工具。

警方表示：由於部分銀髮族退休後獨居、對外資訊隔絕，仍易受詐騙老梗誤導，呼籲民眾多關心家中長者，並多分享反詐騙資訊、如果民眾對陌生來電有疑慮，可以打110或者165反詐騙專線諮詢。

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