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盛大罕見　台中大里杙福興宮2千信眾安平開台天后宮參香

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▲財團法人台中市大里杙福興宮，由董事長張滄沂率領2千多位信徒前來台南安平開台天后宮參香，受到安平開台天后宮張省吾主委與委員們熱烈歡迎接待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲財團法人台中市大里杙福興宮，由董事長張滄沂率領2千多位信徒前來台南安平開台天后宮參香，受到安平開台天后宮張省吾主委與委員們熱烈歡迎接待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

財團法人台中市大里杙福興宮，3月24日上午由董事長張滄沂，率領2千多位信徒前來台南安平開台天后宮參香，還特地安排武龍醒獅團、競技龍、大新花儀隊、金獅陣等陣頭表演，場面隆重盛大歷年罕見，安平開台天后宮張省吾主委與全體委員們熱烈歡迎接待，感謝天上聖母庇佑萬民的慈悲。

▲財團法人台中市大里杙福興宮，由董事長張滄沂率領2千多位信徒前來台南安平開台天后宮參香，受到安平開台天后宮張省吾主委與委員們熱烈歡迎接待。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲財團法人台中市大里杙福興宮，由董事長張滄沂率領2千多位信徒前來台南安平開台天后宮參香，受到安平開台天后宮張省吾主委與委員們熱烈歡迎接待。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲財團法人台中市大里杙福興宮，由董事長張滄沂率領2千多位信徒前來台南安平開台天后宮參香，受到安平開台天后宮張省吾主委與委員們熱烈歡迎接待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台中大里杙福興宮董事長張滄沂表示，2016至2018年連續3回湄洲謁祖參香活動，行前特地前來安平開台天后宮祈請天上聖母派出四海龍王、兵將來護駕，讓活動滿完成，因此這次是特地來感謝「安平媽」的庇佑。

▲財團法人台中市大里杙福興宮，由董事長張滄沂率領2千多位信徒前來台南安平開台天后宮參香，受到安平開台天后宮張省吾主委與委員們熱烈歡迎接待。（圖／記者林悅攝，下同） ▲財團法人台中市大里杙福興宮，由董事長張滄沂率領2千多位信徒前來台南安平開台天后宮參香，受到安平開台天后宮張省吾主委與委員們熱烈歡迎接待。（圖／記者林悅攝，下同）

台中大里杙福興宮參香隊伍，由董事長張滄沂、常務董監事李麗華、常務董事黃金旺、總幹事蔡春祺、聖母會領隊董有榮等人率領，分成4隊，搭乘50多輛遊覽車陸續抵達台南市安平區安億橋停車場，台南安平開台天后宮主委張省吾與常委吳高明月、盧友禮、李宏彬、常務監委楊崑勝、總幹事陳宏明等人親自接待，歡迎大里杙福興宮天上聖母與眾神尊的到來，之後參香隊伍沿安平路步行到台南安平開台天后宮參拜。

▲財團法人台中市大里杙福興宮，由董事長張滄沂率領2千多位信徒前來台南安平開台天后宮參香，受到安平開台天后宮張省吾主委與委員們熱烈歡迎接待。（圖／記者林悅攝，下同） ▲財團法人台中市大里杙福興宮，由董事長張滄沂率領2千多位信徒前來台南安平開台天后宮參香，受到安平開台天后宮張省吾主委與委員們熱烈歡迎接待。（圖／記者林悅攝，下同） ▲財團法人台中市大里杙福興宮，由董事長張滄沂率領2千多位信徒前來台南安平開台天后宮參香，受到安平開台天后宮張省吾主委與委員們熱烈歡迎接待。（圖／記者林悅攝，下同） ▲財團法人台中市大里杙福興宮，由董事長張滄沂率領2千多位信徒前來台南安平開台天后宮參香，受到安平開台天后宮張省吾主委與委員們熱烈歡迎接待。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台中市大里杙福興宮，率領二千多位信徒前來台南安平開台天后宮參香，場面隆重盛大歷年少見。（圖／記者林悅攝，上同）

台南安平開台天后宮張省吾主委表示，大里杙福興宮與安平開台天后宮，同為台灣金蘭會的會員，兩間宮廟先後於2016至2018年連續3回湄洲謁祖參香活動，感恩天上聖母的牽線安排，才有24日這場如此盛大的參香活動。為了表達歡迎之意，安平開台天后宮上下總動員，做好接待事項，準備點心、涼水及表演，善盡地主之誼，也感謝天上聖母庇佑萬民的慈悲。

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關鍵字：台中,大里杙,福興宮,安平,開台天后宮,參香

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