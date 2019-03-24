美瘋「佛州男挑戰」！搜歷史上「跟我生日同天」的獵奇刑案

▲佛羅里達州經常發生詭異刑案。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

美國近日興起一股「佛羅里達州男子挑戰」（Florida Man Challenge）熱潮，由於佛州經常發生「獵奇」犯罪案件，嫌犯則多為男性為主，因此被戲稱為「佛州男」。佛州男挑戰則是指，在網路上輸入自己的生日與「佛州男」後，查看歷史上的當天曾經發生什麼樣的詭異案件。而這一切也歸功於佛州擁有美國最透明的《公共紀錄法》，規定所有刑案紀錄都必須公開，因此網友也可以輕易地找到這些案件。

綜合外媒報導，「佛州男挑戰」爆紅後，也讓許多網友們再度「複習」這些光怪陸離的獵奇刑事案件，例如有網友就發現，自己生日的「歷史上的今天」曾經發生佛州男與別人家門鈴「喇舌」、拿香腸攻擊別人或是挑戰吃蟑螂等，當然，其中也不乏殘忍的凶殺案。





▲在Google搜尋Florida Man，就會跳出許多網友搜尋的生日日期。（圖／Google）

CNN報導，這項「佛州男挑戰」背後有兩項最重要的成因，一是因為佛州擁有全美國最公開透明的《公共紀錄法》，依法佛州內的所有刑事案件紀錄都必須公開，因此讓媒體能夠報導詳細內容，也讓網友輕易搜索到。二來則是因為佛州的人口多，超過2100萬人居住，人口密度極高，或許這也是比起其他地區，佛州更容易發生獵奇刑案的原因。

另一方面，也有人認為，這樣的結果其實顯現出佛州人身心健康方面的問題。據了解，佛州人的心理健康指數是全美最後一名。

