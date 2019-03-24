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波音737 MAX軟體更新就緒　3航空公司團隊赴工廠評估

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▲▼ 美國波音公司在華盛頓州倫頓（Renton）的工廠，停放多架737MAX機型飛機。（圖／路透）

▲ 目前還不清楚此次軟體升級能否解決衣索比亞航空空難所引爆的擔憂。圖為波音公司在華盛頓州倫頓（Renton）的工廠。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼獅航去年10月空難疑似因自動防失速系統出現瑕疵釀禍。知情人士透露，波音已備妥針對737 MAX機型飛機的更新軟體。而美國的西南航空、聯合航空以及美國航空23日各自派出團隊前往波音公司的工廠，評估軟體更新並進行測試。

綜合法新社、路透社報導，這3家美國航空公司旗下都有波音737 MAX系列飛機機隊，而一行人赴華盛頓州倫頓（Renton）波音工廠的行動也表明，波音737 MAX機型飛機的軟體更新作業已進入最後階段。外傳各航空公司的主管、機師是前來了解防失速系統「操控特性增益系統」（MCAS）更新軟體。

在印尼獅航、衣索比亞航空接連爆發重大墜機案件後，各國先後宣布停飛波音737 Max客機，波音公司聲譽大受打擊。目前這款飛機的復航時間點仍未明朗，一名美國官員指出，美國聯邦航空總署（FAA）現階段尚未批准相關升級培訓計畫，目標在近期進行審查，並於4月批准通過。

▲▼ 美國波音公司在華盛頓州倫頓（Renton）的工廠，停放多架737MAX機型飛機。（圖／路透）

除了軟體更新外，波音在說明書、飛行員培訓手冊也同步進行更新。官員透露，目前內含15分鐘的訓練，也就是在傳輸數據出現錯誤或其他問題出現時，能夠輔助機師解除防失速系統。

聯合飛行員協會（APA）表示，公司這段時間始終與波音公司、美國聯邦航空總署以及多家航空公司保持聯繫，來讓班機在可接受安全範圍內盡快恢復正常營運飛行，「現在我們處於觀望階段，要來看看波音公司接下來的動作…但這個過程不能操之過急。」

波音公司發言人提到，「我們一直在與737 MAX飛機的客戶保持聯繫，並持續安排會議，分享有關這款飛機後援計畫的訊息。」

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關鍵字：波音,737 MAX,北美要聞

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