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牆角黑、櫃子爛…加州百年「鼠窩屋」200人瘋搶　台幣2000萬成交

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國際中心／綜合報導

美國南加州一棟屋齡近百歲的老房最近引起一陣搶購潮，儘管屋況不佳，牆壁明顯可見髒汙，櫃子爛得發黑，甚至有老鼠屎的痕跡，但仍吸引200人前來看房，最終以65萬5000美元（約新台幣2000萬元）的價格成交售出。業者透露，買家是對年輕的夫妻，預計翻修工程結束後就會入住。

橙縣紀事報（Orange County Register）報導，這棟位在橙市（Orange）老城（Old Towne）的房子早在1922年就已落成，庭院占地約278坪，房屋面積約31坪，有客廳、廚房、浴室及2間臥室。據瞭解，原屋主是名高齡78歲的老先生，目前已知他在去年9月去世，且生前喜歡在社區撿破爛，拿回家的東西捨不得丟掉，最後堆得滿屋子都是。

▲▼ 美國南加州一棟老鼠為患破爛房屋掀搶購潮，買主台幣2000萬成交。（圖／翻攝自房仲網站）

▲ 這棟老屋上市價59萬9000美元，最終由一對年輕夫妻買下，最終以65萬5000美元成交售出。更多圖請點此。（圖／翻攝自房仲網站

在房地產公司接手處理後，清出11個大垃圾箱的垃圾，但這也讓老屋破舊且髒亂的屋況一覽無遺，甚至部分角落明顯可見老鼠屎，外傳清理工人先前放了25個裝置來抓老鼠。

報導指出，這棟房子這棟老屋上市價59萬9000美元，經過一個月的時間，最終以65萬5000美元成交售出。業者透露，買家是對年輕的夫妻，目前是老城區的租屋族，預計房屋翻修完成後就會入住，並非投資客，而新的男屋主目前是從事建築業，他心裡已有規劃要如何整修這棟老屋。

整修房屋專家席勒（Hugh Siler）表示，若要把屋子整修到可以入住的狀態，新屋主至少要花上27.5萬美元，且需耗時一年。

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