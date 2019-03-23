朋友聚餐沒給錢落跑！他「記仇1年」放火報復　警：3間都燒錯...

▲縱火犯（黃衣）看見房屋廢墟瞬間後悔下跪。（圖／梨視頻，下同）

大陸中心／綜合報導

為了報復朋友不付聚餐錢就放火燒房子，最悲劇的是，他竟然燒錯間！黑龍江有位王姓男子，因為1年前與朋友聚餐吃燒烤時「沒買單」就閃人，一直耿耿於懷，4日晚間竟放火燒屋，將3間房屋直接變成廢墟，地面上只剩下焦黑的梁柱，沒想到警方一查，這些「受害屋」根本不是「付帳落跑男」的家，屋主無辜受牽連。

▲縱火過程被監視器清楚拍下。

綜合陸媒報導，4日晚間雙鴨山一夜出現三起火災。「縱火男」表示，因為1年前跟朋友吃燒烤時，不滿李姓朋友沒買單就走，為報復這種「不負責任」的行為，4日事發當晚喝了點小酒，趁著醉意找到朋友家，先把腳踏車停在路邊後就拿出打火機點燃屋旁野草，隨後火勢迅速蔓延，吞噬3間民宅，整個犯案過程被路邊的監視器完整記錄。

▲▼無辜的民宅損失慘重。

回到案發現場時，王姓男子看見變成廢墟的房屋，瞬間後悔下跪，但想挽回已經太遲。警方表示，調閱監視器後發現，王姓男子犯案過程被清楚拍下，並循線追查逮捕嫌犯，且起火的3間民宅都不是「買單落跑者」所有；未來等著這位縱火犯的，將會是3至10年的鐵窗生活，目前還再蒐集更多相關證據。

▲辦案民警。

「報復燒錯屋」的訊息在網路曝光後，不少人認為，「是吃了多少要記仇1年」「這心胸寬如針眼」「你朋友不買單，那你烤別人家幹嘛」，也有人打趣回應，「看見沒我的朋友們，下次吃飯你們趕緊把單買了，不然…」