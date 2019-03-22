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正妹吃宵夜遭追求者設局下藥！　賤男：想讓她痛苦

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正妹吃宵夜慘被追求者設局下藥！　賤男：想讓她痛苦。（圖／翻攝自大陸《都市現場》）

▲女子應邀和朋友吃宵夜，卻遭人設局。（圖／翻攝自大陸《都市現場》）

大陸中心／綜合報導

中國大陸深圳一名女子近日接受朋友邀約吃宵夜，沒想到只是去上個廁所，自己的飲料就被人「下毒」，喝下後察覺身體有異、整個人昏昏沉沉的，趕緊前往警局報警，最後發現原來是追求者追求不成，就對她下藥報復。

孫姓女子本月2日清晨到深圳市公安局光明分局馬田派出所報案表示，她1日晚間10點與朋友在轄區某砂鍋粥吃宵夜，回家後卻感覺身體很疲累，還不斷出汗、頭暈疑似遭人下毒。警方為孫女進行尿液檢查，結果呈現陽性反應，立即展開調查。

警方查閱店內監視紀錄器發現，一名白衣男子趁孫女短暫離開座位時，偷走其酒杯後鬼鬼祟祟走到門外，之後再把酒杯拿回原位，裡面還倒滿了酒。孫女則說，當時她回到坐位曾察覺有異，但同桌其他人認為她只是喝多了，便不疑有他把酒喝了下去。

警方後來在龍華區逮捕28歲朱男，他坦承，自己因為和孫女有感情糾紛，一直追求不成「想要讓她痛苦一下」，才會在對方酒裡下了半片搖頭丸。警方又根據朱男提供線索，順利在光明區一間商舖內逮到卜姓毒販，更因此將長期在龍華、光明區的販毒集團一起偵破。

▼販毒與吸毒男子也一起被警方逮捕。（圖／翻攝自大陸《都市現場》）

正妹吃宵夜慘被追求者設局下藥！　賤男：想讓她痛苦。（圖／翻攝自大陸《都市現場》）

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關鍵字：下藥,設局,搖頭丸,正妹,宵夜,深圳

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